BARRACA GANO Y SE ASEGURO EL Nº 1

Barraca de Paso de los Libres le ganó a domicilio a Juventus, de Capital, por 79 a 61, para asegurarse el primer puesto de la fase regular, en uno de los partidos disputados el fin de semana por la decimotercera fecha, sexta de las revanchas, del torneo Provincial de Clubes de primera división, que organiza la Federación Correntina.

El equipo fronterizo, que en la última fecha queda libre, finalizó su participación en la ronda clasificatoria con un récord de 9-3, que le posibilitará cerrar de local en los playoffs de semifinales, e hipotéticamente en las finales.

Otro que se metió en la siguiente instancia fue Amad de Goya, que se aseguró el Nº2, al derrotar como visitante a Esquina Football por 106 a 85. En tanto que haciendo de local en su estadio, Colón se impuso a Sportiva Esquinense por 91 a 77, por lo que avivó la chance de clasificar a semifinales.

Así se ubican

Barraca (Paso de los Libres) 21 puntos; Amad (Goya) 18; Colón (Corrientes) y Sportiva (Esquina) 17; Juventus (Corrientes) y El Porvenir (Esquina) 16; Football (Esquina), 11.

Próxima fecha

La última fecha, decimocuarta, se disputará íntegramente el domingo venidero a las 20, conforme al siguiente programa: El Porvenir vs. Colón; Amad vs. Juventus; Sportiva vs. Football. Libre: Barraca.