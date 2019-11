En Boca sólo se habla de Riquelme

Tras el cierre de presentación de listas con los tres candidatos a presidente confirmados, Cristian Gribaudo; Jorge Ameal y José Beraldi, la postulación de Juan Román Riquelme como candidato de la lista de Ameal es el tema excluyente en el “mundo Boca” y lo será hasta las elecciones del 8 de diciembre.

“No me gusta que Riquelme sea el ídolo de algunos. El es el ídolo de todos. Que esté tomando una posición que tenga que ver con un antagonismo, con una grieta”, dijo ayer Gribaudo, el candidato por el oficialismo.

“Yo valoré mucho a las palabras que tuvo en cuanto a la unidad. Trabajamos desde ese día en ver en que estábamos unidos y en qué nos diferenciamos. Confluimos en una mesa 12 agrupaciones y lamentablemente hubo una que no vino ese día y fue la agrupación de Ameal, en la que finalmente Riquelme va a participar. Respeto a Román pero no conozco sus razones ni los argumentos”, señaló a radio La Red la principal cabeza del oficialismo, que hasta los últimos minutos de la medianoche negocio con Beraldi para que sea el candidato.

En tanto, Juan Carlos Crespi, compañero de fórmula de Gribaudo, sostuvo que “a Román, en política, le paso el trapo. Sabrá mucho de jugar, pero no tiene ni idea de cómo dirigir”.

El anuncio que hizo ayer Riquelme cayó tan mal en los actuales directivos, que a alguien cercano al presidente Daniel Angelici se le ocurrió tratar de seducir a otro ídolo de la época dorada de Carlos Bianchi: Martín Palermo, actual entrenador del Pachuca de México.