Trabajadores municipales de varias áreas consideran insuficiente las mejoras

Trabajadores de distintas áreas municipales remitieron ayer notas dirigidas a la comisión directiva de la Asociación de Obreros y Empleados municipales (Aoem), en la que expresan su disconformidad con los acuerdos salariales alcanzados para el cierre de año. Hoy habrá una reunión en la sede sindical para tratar de acercar posiciones.

Luego del encuentro realizado el miércoles a la noche, la Municipalidad dio a conocer que otorgará un bono de fin de año de $1.500 para todos los trabajadores (a pagarse en dos tramos) y que extenderá el plus extraordinario por tres meses más, que pasará de $700 a $1.000.

Esto se suma a lo acordado en Mesa Paritaria anterior, con lo que a partir de noviembre aumenta el salario mínimo garantizado a $15.500; el 6% al básico para personal escalafonado y aumenta a $7.100 el de los trabajadores del programa Neike.

Estas novedades no conformaron a parte de los agentes municipales que rápidamente dieron a conocer su postura y reclamaron explicaciones a sus dirigentes sindicales.

En las misivas presentadas a la conducción de la Aoem, piden dialogar sobre lo acordado en paritarias que consideran “insuficiente” y “desactualizado respecto a los índices de inflación que estamos viviendo y el constante aumento del costo de los alimentos”.

Otro de los sectores señala su “descontento” por los acuerdos alcanzados y reclama que no fueron consultadas las bases y sus delegados en relación a lo que iba a solicitarse. Por este motivo, piden autorización para realizar “asambleas y retenciones de servicio” hasta lograr un “aumento digno”.

Consultado por El Litoral, el secretario gremial de la Aoem, Walter Gómez, confirmó que hoy a las 9 serán recibidos los delegados de las áreas señaladas y se harán las aclaraciones del caso. “Vamos a transmitir a los compañeros que no se trataba de una paritaria salarial”, sino acuerdos en el marco de la mesa permanente.

“Nuestra mayor preocupación era que iba a dejar de pagar el plus extraordinario y conseguimos que se extiendan por tres meses más, y que se incremente el monto. Además, pese a la postura de la CGT, que anticipó que no reclamará aumento ni bono, nosotros planteamos la necesidad de un extra de fin de año”, resaltó el vocero sindical.

De todos modos, admitió que “tampoco estamos contentos porque nos terminó ganando la inflación”.

Por último, señaló que el reclamo de estas áreas, en particular, estaba siendo “inducido por otros sectores sindicales” que no tienen lugar en las negociaciones.