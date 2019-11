Consenso Fiscal: Corrientes se distancia de cambios

Corrientes se distancia de las provincias que prevén solicitar cambios en el Consenso Fiscal. Las jurisdicciones apuntan a la posibilidad de aumentar los impuestos, algo que la norma limitaba. La Provincia, en tanto, se mantendría en los niveles impositivos actuales con el objetivo de fomentar la llegada de industrias.

Representantes de 18 provincias se reunieron en el centro porteño, en la sede de la Comisión Federal de Impuestos (CFI) donde, antes de la reunión formal del organismo, pusieron sobre la mesa la preocupación “por la caída de los ingresos reales, por debajo del crecimiento de la inflación”, como indicó el titular del organismo, Cristian Ocampo, ministro de Hacienda de Chaco. Los ausentes: Santa Cruz, Santa Fe (en pleno proceso de transición entre el Frente Progresista y el peronismo) y cuatro distritos gestionados por Cambiemos: Caba, Buenos Aires, Corrientes y Mendoza. Esta última gobernada por el radical Alfredo Cornejo, ya se opuso a dejar en suspenso la reducción impositiva.

Del encuentro no surgió un documento definitivo, ni habrá una propuesta formal, ya que todas las variables son relativas al escenario macrofiscal de Nación para 2020. Es decir, las definiciones y el éxito de las gestiones de Alberto Fernández respecto a temas clave como la refinanciación de intereses de deuda, o los gastos que contemple el Estado Nacional o bien el acceso a financiamiento tendrán el consecuente impacto sobre las cuentas provinciales. Incluso, los ministros saben que los presupuestos que están confeccionando para el año próximo son tentativos, sujetos a modificaciones (al igual que el nacional). “Sí queremos expresar nuestra preocupación, compartirla, y trasladar a los gobernadores la necesidad de revisar aspectos del Pacto Fiscal, que se acordó con Nación en un contexto muy diferente al actual, con otras previsiones sobre la inflación, con otras expectativas de crecimiento”, agregó Ocampo.

Ocampo y el ministro de Economía de Río Negro, Agustín Domingo, aclararon que no está en discusión el espíritu del Pacto Fiscal, ni sus lineamientos a largo plazo en los que hay consenso sobre la necesidad de ir reduciendo la presión impositiva, en especial en torno a ingresos brutos. Hay que recordar que a finales del año pasado, las provincias y el Gobierno de Mauricio Macri firmaron una adenda al Pacto, por el cual suspendieron la baja de Sellos, entre otros puntos como haber dejado sin efecto la reducción de Bienes Personales, o ítems ligados a la financiación de las cajas previsionales no transferidas a Nación.