En Sauce necesitan $200.000 para levantar el embargo del asilo que cobija a 17 abuelos

En agosto del año pasado, el hogar de Ancianos “Sagrado Corazón de Jesús” de Sauce comenzó a abonar cuotas para pagar un juicio laboral heredado de la anterior comisión administradora. Pero la demandante rechazó ese sistema de pago y una jueza de Curuzú Cuatiá ordenó el embargo del inmueble de la institución. Al trascender esta situación que genera gran preocupación en quienes ahora albergan a 17 abuelos, particulares y entidades sin fines de lucro se comunicaron para ayudar. No obstante, el actual equipo que está a cargo de la institución pedirá una audiencia y apoyo al Gobernador para poder reunir los $200. 000 que necesitan para levantar la medida judicial.

“Nosotros no tenemos todo ese dinero. Por eso, en agosto del año pasado se comenzaron a pagar cuotas mensuales, de acuerdo a nuestras posibilidades: algunas de $5 mil, otras de $4 mil y hasta de $2 mil. Pero esa forma de pago no sería aceptada por quien demandó a la institución y hace dos meses una jueza ordenó el embargo del asilo”, contó a El Litoral quien preside la actual comisión, Marta Turza.

En este sentido, explicó que “no es sencillo reunir dinero porque los ingresos que tenemos son para cubrir los costos de funcionamiento”. Precisó que algunos de los abuelos son pensionados, otros jubilados. Por lo que, sus sueldos no son elevados. Y de esos haberes, sólo el 75% va destinado al asilo.

“Después también tenemos 180 socios que aportan $30 por mes y Desarrollo Social, nos envía $3.200 por mes para los alimentos”, añadió. Al mismo tiempo, continuó: “También recibimos, pañales y alimentos gratis por parte de Pami, la estancia Santa Lucía nos dona carne cada 15 días y la Municipalidad siempre nos da si nos falta algo, por ejemplo, leche”.

Esos ingresos fijos y las donaciones que reciben, “son de gran ayuda y estamos agradecidos a todos los que colaboran con nosotros, pero la verdad es que no tenemos forma de reunir $200.000”, remarcó Turza.

Haciendo referencia al dinero que necesitan para cancelar la deuda que se generó con una persona que le ganó un juicio laboral al asilo.

Recordó que “la planilla original para el pago ascendía a $280.000 porque también debíamos pagar el honorario del abogado querellante debido a que perdimos el juicio”. Sobre esto último aclaró que “el letrado retiró lo que le correspondía de la cuenta en la que depositábamos los pagos. Es más seguiremos pagando esas cuotas porque tenemos voluntad para cancelar la deuda con la señora que hizo el juicio. Lo que no tenemos es todo el dinero para pagar de una sola vez porque $200.000 es demasiado para nosotros”.

Considerando además que, en el asilo necesitan construir al menos una habitación con un baño adaptado para discapacitados y además, terminar de construir una galería donde los abuelos puedan permanecer en el exterior.

Agradecimientos

Pese a las circunstancias adversas, Turza destacó que “hay quienes siempre colaboran con nosotros, como ser la Municipalidad y la Iglesia. El aporte de ellos es trascendental para nosotros”.

Tras lo cual comentó que el señor Roberto nos donó un freezer y además -junto con Jorge Iglesias- nos edificaron una habitación.