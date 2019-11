Morales: “Venía buscando hace rato el gol desde afuera del área”

Así como Flamengo lo tiene a Barbosa, Boca Unidos cuenta también con su “Gabygol”. Es Gabriel Jesús Morales, que en su tercera temporada en Corrientes explotó a fuerza de fútbol y goles, al punto que ya suma 6 conquistas en el presente torneo Federal A.

El mediocampista ofensivo fue el responsable de que su equipo pudiera dar vuelta un partido complicado ante Güemes de Santiago del Estero, con dos golazos.

“En el primero vi que tenía espacio para enganchar y pegarle, me tuve fe y salió un lindo gol”, contó con simpleza, como si fuera sencillo clavar la pelota en el ángulo superior izquierdo del arco.

Respecto al segundo, admitió que “venía practicando en la semana esa clase de remates. Gracias a Dios se me dio, porque venía buscando hace rato al gol desde afuera del área”, dijo, al contar el otro disparo que se alojó en el mismo lugar que el primero, dejando parado y sólo observando el desenlace de la jugada al buen arquero Mendonca.

Boca Unidos venía de una racha de tres partidos sin sumar de a tres puntos, con dos derrotas y un empate. “No se nos estaba dando, pero gracias a Dios hoy (por el domingo) fue una linda noche”, alcanzó a acotar al respecto el futbolista rosarino.

“Estamos tranquilos, sabemos lo que nos estamos jugando, y así pudimos sacar adelante este partido. Vamos a pelear para ascender de categoría, somos fuertes de local y en este partido quedó demostrado eso”, agregó.

A la hora de mencionar las claves del triunfo, el jugador de 25 años prefirió hablar del juego colectivo. “Me gustó la personalidad y la inteligencia que tuvimos para jugar”, manifestó.

Con relación a lo “picado” que se fue el partido en los últimos minutos, respondió: “A nosotros nos pareció que un delantero de ellos estaba en off side, y por eso reclamamos, pero el árbitro nos echó a un jugador. Sabemos que son partidos, vamos a enfrentar a rivales muchísimos más difíciles que éste, así que estamos tranquilos y preparados para eso”, manifestó por último el “Gabygol” aurirrojo.