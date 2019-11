Mayer y el recuerdo de la Copa Davis: “Fue algo increíble”

El 27 de septiembre de 2016 quedó grabado en la historia del deporte argentino. Ayer se cumplieron tres años de la obtención de la Copa Davis por el equipo albiceleste que tuvo al correntino Leonardo Mayer como a uno de sus protagonistas.

“Todos los años me pasa que no recuerdo la fecha exacta pero se encargan de recordármela. Hoy vi un par de fotos de los festejos y no se puede explicar, fue algo increíble, las veo y empiezo a recordar las cosas que vivimos”, señaló el “Yacaré” que logró el titulo junto a Juan Martín del Potro, Guido Pella y Federico Delbonis, mientras que Daniel Orsanic fue el capitán.

En declaraciones realizada en La Red Deportiva (FM La Red Corrientes) sostuvo: “Estoy sentado frente a la Copa y es como vivirlo de nuevo. Es algo espectacular que lo buscaron muchos otros tenistas durante años y se nos dio a nosotros”.

Al recordar el camino a la consagración, dijo que “ese año fue increíble porque jugamos las cuatro series como visitante. Fui a Polonia, no fui a Italia. Después jugué dos partidos en Escocia y estuve en Croacia. Con todos los chicos fue igual, en alguna fecha uno no estaba pero los recambios funcionaron muy bien, el que jugaba ganaba y eso consolidó al equipo”.

Entre los gratos recuerdos, Mayer habló del triunfo sobre Daniel Evans en el quinto punto de la serie frente a Gran Bretaña que le permitió a la Argentina llegar a la final de la Copa Davis.

“Jugamos el dobles y por la noche me dijeron que querían que esté en el quinto punto, imaginate los nervios que tenía. ¿Estás seguro que yo tengo que jugar mañana?, dije como para asegurarme. Había que tomar esa responsabilidad y no dejarla pasar, eso hice”.

“Al otro día yo me sentía muy bien jugando, fui de menor a mayor, con un primer set no tan bueno pero cuando me acomodé, empecé a jugar muy bien. Ese partido no me iba a ganar nunca por la forma en que yo estaba”, sentenció.

La historia copera de Mayer tuvo otros momentos inolvidables, en diferentes circunstancias. En el 2014 lideró el equipo en el repechaje frente a Israel. “Por conflictos en ese país, los obligaron a cambiar la sede. Fuimos a Miami donde hacía un calor impresionante, más que en Corrientes. Me tocó jugar con la serie abajo 1 a 2. Tuve como adversario a Dubi Sela, el número uno de ellos. Me tocó superarlo y después se ganó la serie”.

En el 2015, “se fue acomodando el equipo. No pudimos llegar a la final. Contra Bélgica en semis se perdió, pero se veía que el equipo estaba compacto y eso se vio reflejado al año siguiente”.

También habló de la reciente Copa Davis que se jugó en España. “Nosotros queríamos un poco más. Fuimos con la idea de buscar algo importante. El partido frente a Alemania fue muy raro, nosotros en los papeles éramos más que ellos pero terminamos perdiendo muy fácil. Ya estábamos afuera, después se dieron algunos resultados y nos metimos en cuartos de final. Teníamos equipo para ir por un poco más”, dentro de esa sensación amarga, Mayer resaltó que “fuimos los que más le peleamos a España (campeón del torneo). Terminamos contentos dentro de la amargura de perder en cuartos de final