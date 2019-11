Rindel interpuso una acción de amparo para que no asuma Bassi

La dirigente peronista Patricia Rindel presentó este viernes una acción de amparo con una medida de no innovar hasta que la Justicia determine a quién le corresponde la banca que dejó vacante Nancy Sand.



El recurso fue presentado con el patrocinio de la abogada Silvia Casarrubia, ante el Juzgado Contencioso Administrativo 2 a cargo de María Belén Güemes.



"Presentamos un amparo preventivo con una medida de no innovar a los efectos de que en caso de que lo designen a (Rubén) Bassi”, explicó Casarrubia, en declaraciones al programa radial Corrientes en el Aire de FM Mitre.



“Es una lucha que tenemos en contra pero necesitamos que todos los actores participen a fin de que se resuelva si realmente están a favor de la inclusión, de la igualdad, de todo lo que dicen en tiempo de elecciones pero cuando hay que sentarse en la banca, siempre lo ocupan hombres", remarcó.



"Lo podríamos haber hecho después, pero si Bassi juraba la Justicia no podía involucrarse”, señaló Casarrubia.



Dijo que el Partido Justicialista debería tener un acto de grandeza y decir que la candidata es Patricia Rindel por haber propiciado la igualdad.



En tanto, el senador radical Sergio Flinta dejó entrever que la banca le corresponde a Ruben Bassi.



Se desconoce cuándo decidirá la Comisión de Poderes del Senado, presidida por el ex gobernador Ricardo Colombi, tratar la cuestión.



Pero fuentes legislativas confirmaron a ellitoral.com.ar que por ahora la comisión sólo analiza el pliego de Bassi.