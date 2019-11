Consideran inimputable a la mujer que hace un año degolló a su hija

Una junta médica opinó que la mujer que hace un año degolló a su hija de 9 años en el barrio porteño de Flores no comprendió la criminalidad de sus actos ni dirigió sus acciones, pero la fiscal y el juez de la causa realizaban aún una batería de medidas para ampliar la investigación y definir si es o no inimputable, informaron fuentes judiciales.

Angélica Soledad Gómez (49) está acusada del “homicidio calificado por el vínculo” de su hija Sol Victoria Martínez Gómez, a quien atacó con un cuchillo el 10 de octubre del año pasado entre dos autos estacionados.

“Puede considerarse como probable que la actora, al momento del hecho, no tuvo capacidad de comprender ni dirigir el hecho imputado”, señaló en su informe la junta de peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF).

En otro punto, afirmaron que Gómez “presenta indicadores clínicos de riesgo cierto e inminente sobre todo para sí misma”, por lo que recomiendan “continuar con tratamiento psiquiátrico y psicológico, modalidad internación a puertas cerradas”.

El filicidio ocurrió a las 20.30 del 10 de octubre de 2018.

Asesinan a balazos a un joven de San Martín y sospechan de unos vecinos

Un joven de 24 años fue asesinado ayer a balazos en el partido bonaerense de San Martín e investigan si lo atacaron unos vecinos de su barrio con los que mantenía una rivalidad, informaron ayer fuentes policiales.

Informaron a Télam que la víctima, identificada como Marcos Luis Fernández, caminaba por la vía pública y desde un auto oscuro en movimiento lo atacaron a tiros.

El joven cayó al piso gravemente herido y fue trasladado de urgencia al hospital de Boulogne, donde llegó muerto a raíz de las lesiones sufridas.

Los investigadores establecieron que la víctima mantenía una rivalidad con dos hermanos que también viven en el barrio y ayer eran intensamente buscados.