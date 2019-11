Comitiva judicial realizó inspección ocular en el edificio donde murió Octavio Ortmann

Una comitiva judicial encabezada por la jueza Josefina González Cabañas, el fiscal Gustavo Robineau y los abogados querellantes realizaron ayer a la mañana una inspección ocular en el edificio Breñales donde el pasado domingo murió Octavio Ortmann (16) falleció tras caer del balcón de un departamento ubicado en el cuarto piso de la torre.

La diligencia a pedido del abogado Guillermo Escalante, se llevó a cabo en el inmueble ubicado por calle Moreno 1767.

“Se hizo una inspección del departamento, se tomaron las fotografías que faltaban y se va a determinar la dinámica de la caída de Octavio”, precisó el doctor Escalante.

“El lugar está limpio en el sentido que tiene pocos muebles. No se preservó la escena porque nos dijeron que ese mismo día habían entregado el departamento a la familia. La verdad esto es un criterio que tuvo la fiscalía y más allá de esta medida, nosotros entendemos que quizá no hubiese sido lo mejor hasta que se haga una inspección por parte de la familia”, insistió el letrado.

“El lugar está limpio. Es un departamento con pocos muebles, ya que era para el hijo o un lugar de paso”.

“No queremos levantar sospechas de nada”, dijo el abogado, en referencia a nombres que se apuntan como responsables de lo que pasó.

“Queremos que se investigue todo lo que pasó. Hay otras cámaras de la zona. Tenemos la filmación del edificio y se sumará material de locales cercanos”, agregó

Escalante insistió que “nunca descartamos algunas de la hipótesis. Esto recién empieza. Lo que la familia insiste es en descartar la posibilidad de suicidio”

Sobre el celular de Octavio informó: “Está secuestrado y se va a peritar. No se hizo eso hasta ahora porque estaba roto ya que Octavio lo tenía en la caída”.

Escalante reconoció que “los celulares de los otros chicos no fueron secuestrados”.

“En lo que pudimos avanzar fue en el modo y el lugar de la caída. Hemos visto que de los paneles que faltan, él cayó del otro extremo”, precisó.

En cuanto a la fotografía que se viralizó donde se ve a una persona tocando el cuerpo de Octavio, el abogado dijo “la fotografía que se muestra aparentemente era uno de los amigos de Octavio. No entendemos por qué la Policía deja tocar el cuerpo del joven”.

Por su parte José María Ortmann, abogado y tío del fallecido, manifestó que “vamos aclarando todo de a poco. Esperemos tener más datos de los videos y de las fotos que la Policía logró captar cuando ingresaron al lugar por primera vez”.

“Hubo violencia al menos contra la baranda y el vidrio” y agregó que “tenemos que determinar en qué circunstancias pasó eso”.

“Estamos viendo la posibilidad de que Octavio estuviera en el balcón encerrado o no. Vamos seguir comparando las pruebas y sacando conclusiones, también de la autopsia”.

“Hoy tomamos algunas fotos de algunas marcas que no se habían percatado previamente. Hay un espacio de tiempo, primero cae el vidrio y minutos después cae Octavio”, precisó el familiar del joven de 16 años.