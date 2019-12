¿Pueden las plantas y el sol lastimar mi piel?

Síntomas

Inicia como un área cutánea roja, hinchada y puede contener vesículas y ampollas. Dejando como residuo aéreas de color oscuro (hiperpigmentadas). Principalmente en brazos, piernas y rostro.

Causa

Los agentes causales más frecuentes son los cítricos, el apio, zanahoria, perfumes, aceites, maquillajes, tinturas con bergamota, aceite de hulla o parafenilendiamina; plantas como el césped, ortiga, la ruda, ficus, moráceas, guisantes, jazmín del país, entre otras. La reacción cutánea no suele ser inmediata, presentándose hasta 24hs después de la exposición a la sustancia fotosensibilizantes. Es muy frecuente en niños, en personas con trabajos al sol y es más frecuente en meses de primavera-verano.

Diagnóstico

El diagnóstico se realiza con un buen interrogatorio donde podamos correlacionar el contacto entre agentes tóxicos y el sol.

Tratamiento

Durante la fase aguda se suele tratar con antiinflamatorios tópicos y antihistamínicos para la picazón. En casos más graves se dará tratamiento oral. Posee buena evolución, remitiendo de manera espontánea, pero la hiperpigmentación puede durar semanas.

Preguntas frecuentes

1. ¿Se puede prevenir?

Si, el uso de protectores solares protege a la piel de estas reacciones, y evitar el contacto con sustancias fotosensibilizantes es clave.

2. ¿Cómo me doy cuenta que puedo tener esta reacción?

La sensación en la piel es como la de una quemadura solar, con abundante picazón y puede haber dolor.

3. ¿Existen casos graves?

Todo depende del grado de exposición y de la sensibilidad de cada individuo. Existen casos de reacción puede suceder varios días luego de la exposición.

4. ¿Es un tipo de alergia?

No, ya que no depende de la inmunidad del individuo sino de la exposición al agente causal, cualquier persona expuesta puede generar esta reacción.

5. ¿La hiperpigmentación

puede ser permanente?

En líneas generales la hiperpigmentación cede en cuestión de semanas no dejando secuelas.

6. ¿Deja cicatriz?

No, Luego de la erupción no suelen quedar secuelas.

Derma tips

1. Evitar utilizar productos cosméticos que contengan extractos de las plantas antes mencionadas.

2. Evitar utilizar estas plantas en jardines y piscinas.

3. En caso de exposición lavar con agua y jabón e intentar evitar la luz solar.

4. Utilizar protección solar. FPS 50+.

5. Ante la duda consulte a su médico dermatólogo.

