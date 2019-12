Concluyen audiencia multipropósito tras la reforma del Código Procesal Penal

El doctor Eduardo Alegre, titular del Juzgado de Instrucción y Correccional de Monte Caseros concretó ayer la primera audiencia multipropósito tras la aprobación del Código Procesal Penal de Corrientes. En la misma, se le hizo saber al imputado cuál es el hecho que se le atribuía, las pruebas en su contra, y se le dio la posibilidad de declarar, situación que rechazó. Se dispuso, además, la entrega de los elementos secuestrados a la víctima.

Estuvieron presentes el juez, doctor Eduardo Alegre; el Secretario actuario y el imputado con su defensora particular. El fiscal interviniente, doctor Oscar Fabián Soto, ordenó la confección del acta de flagrancia para iniciar el proceso, dada la nueva normativa vigente. Se dejó en libertad al hombre, por el tipo de delito y porque no había peligro de fuga.

La segunda audiencia, denominada de clausura (artículo 391 del nuevo Código), donde el fiscal indicará si lo acusa o no, se realizará el viernes 20 de diciembre, según informaron desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Vale recordar que el miércoles 4 de diciembre un sujeto fue aprehendido por personal policial del Priar cuando ingresó a una quinta en una moto e intentó sustraer más de 150 frutos. El imputado quedó detenido en la comisaría y su vehículo fue secuestrado. La causa fue caratulada como tentativa de hurto simple.