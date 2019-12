Una emblemática casa de 1853 será restaurada y refuncionalizada en Itatí

En el casco céntrico de Itatí, aún resiste parte de lo que primero fue la casa del Fray Juan Nepomuceno Alegre (1853) y que luego albergó a la Escuela Nacional Nº 276. El último viernes, el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, comunicó a la arquitecta Griselda Aquino que el Gobernador resolvió avanzar en un proceso de restauración y refuncionalización de la edificación que se convertirá en la Casa de la Cultura.

“Desde el 2002, un grupo de personas comenzamos a gestionar la recuperación del inmueble que es patrimonio histórico tanto provincial como nacional. Lamentablemente en el 2000, unas siete familias usurparon el lugar. Y si bien después se llegó a un acuerdo pacífico porque les otorgaron una casa en el Invico, una de ellas permanecía allí”, recordó Aquino en diálogo con El Litoral. Tras lo cual agregó: “En el 2015, se aprobó un proyecto impulsado por el senador Flinta (Sergio) a través del cual se resolvió expropiar la casa y finalmente, hace unos tres meses, ya no hay personas en el interior de la construcción”.

Por ello, lo primero que está previsto para la semana venidera es la instalación de un cerco perimetral para evitar que pobladores o turistas ingresen a su interior. “Hay que tener en cuenta que es una construcción antigua, que está deteriorada y por seguridad, no es conveniente que las personas estén en el frente o adentro”, acotó Aquino.

Pero además de adoptar esa medida de protección, ella junto con otros profesionales comenzarán a trabajar en un proyecto para la puesta en valor de la edificación que se convertiría en la Casa de la Cultura de Itatí. Estimó que en marzo ya estaría concluida la propuesta y en base a ello, será el Gobernador quien resolverá cuándo y cómo se ejecutarán los trabajos.

Aquino, además de manifestar su alegría por la noticia, destacó que vecinos, ex alumnos y el director del Museo Histórico, Fernando González Azcuaga, fueron también parte del grupo que hace años impulsaba la restauración y refuncionalización del inmueble.