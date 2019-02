Volverá Alejandro Medina, pero no podrán estar Cristian Núñez, Gonzalo Ríos y Maciel

Para enfrentar el próximo partido a For Ever, el cuerpo técnico de Boca Unidos ya podrá tener a disposición al arquero Alejandro Medina. Sin embargo, todavía deberán esperar cumplir sus sanciones Cristian Núñez y Gonzalo Ríos, en tanto que Gerardo Maciel está nuevamente descartado por lesión.

El arquero Medina fue sancionado con una fecha de suspensión por su expulsión al término del partido frente a Deportivo Maipú (tuvo un incidente con un colaborador del conjunto mendocino). Esa sanción ya la cumplió ante Sarmiento, y todo indica que el técnico Carlos Mayor le devolverá la titularidad frente a For Ever.

Núñez y Ríos recibieron dos y tres fechas de suspensión, respectivamente por sus expulsiones en el mismo encuentro, así que todavía deberán esperar una y dos fechas para reaparecer.

En tanto que Maciel fue baja ante Sarmiento a raíz de una molestia en la rodilla. El futbolista libreño posee un síndrome meniscal, y lamentablemente la única solución es quirúrgica, por lo que será intervenido en los próximos días, tal como ocurrió en su momento con Nicolás Ledesma.

Vuelta al trabajo

En la víspera, el plantel aurirrojo regresó a los entrenamientos. La jornada se inició con una extensa charla del cuerpo técnico con los jugadores. Luego los titulares hicieron trabajo regenerativo y el resto fútbol.