Mujer recibió feroz golpiza por arrebatador el día que debía operarse del corazón

En un robo a mano armada ocurrido ayer en la avenida Maipú y Los Cóndores, a una cuadra de la terminal de ómnibus, una mujer fue brutalmente atacada por un delincuente tras descender de un colectivo urbano.

Un ladrón subió al colectivo urbano de la línea 109 y atacó a la mujer de 34 años, de nombre Mirta Nistsche, quien relató ante FM Radio Dos lo ocurrido. “Me manoseó para sacarme el teléfono y me prendí por él”.

Fue arrastrada y en el forcejeo terminó con heridas en el rostro.

“Hoy tenía que hacerme una operación del corazón, ahora tengo que esperar al menos un mes”, contó la joven. El delincuente escapó corriendo mientras la víctima estaba prendida a él, cayó al suelo y fue arrastrada por unos metros, sufriendo golpes en la cara y heridas graves en la boca, ante la mirada de las demás personas.

La mujer se debía realizar hoy una operación de cardiopatía congénita con cierre de CIA, es decir, una cirugía en la que le introducen un dispositivo en el corazón, precisó la propia víctima.

Luego, en relación con las consecuencias, Mirta comentó que tiene que “hacer reposo por 30 días más y tengo toda la boca lastimada”.

Agregó en tal sentido que “la operación va a tener que esperar, al menos, un mes”, ya que no se halla en condiciones de soportar una intervención invasiva de este tipo. Estaba programado que la cirugía se llevara a cabo en el Instituto de Cardiología, pero por las lesiones Nistsche fue trasladada al Hospital Escuela.

Luego de recibir el alta médica se encuentra en su casa en proceso de recuperación. La operación del corazón se pospuso “al menos por un mes”, remarcó Mirta con gran indignación.

La denuncia fue realizada en el destacamento policial de la terminal de ómnibus de la ciudad, en tanto que el autor del delito no fue reconocido y se encuentra prófugo. Los investigadores, por el momento, están abocados a localizar e identificar al delincuente.