Cambá Cuá venció sobre el final al Deportivo Mandiyú

Víctor Sugastti

deportes@ellitoral.com.ar

En un partido deslucido, trabado y luchado en cancha de Huracán Corrientes, ayer por la séptima fecha de la zona 3 de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur, Cambá Cuá, con gol sobre el epílogo del cotejo, le ganó a Mandiyú por 1 a 0. El volante Federico Torres, con un soberbio remate que se metió en el ángulo izquierdo de Iván Ifran, a los 42 minutos del complemento, le dio los tres puntos que necesitaba el Rojo para acomodarse en el lote de punta y tener aspiraciones serias de clasificar.

Tal vez por el excesivo celo de no regalar nada es que se vio un encuentro con mucho roce físico en la mitad de la cancha. Ninguno de los dos tuvo un conductor. Faltó el jugador cerebral que tuviera la “valentía” de parar el balón, entre tanta vorágine.

En ese contexto, salió un partido con mucha marca, con poco fútbol y escasas llegadas a los arcos. Aunque algunas de ellas pudieron cambiar el trámite del cotejo. Como aquella a los 9 minutos cuando, después de un centro de Torres, Daniel González se “zambulló”, pero no alcanzó a meter la punta del botín para mandar la pelota dentro del arco del Albo.

Mandiyú contestó a los 10 minutos. Enzo Ayala, desde lejos, intentó sorprender a Cristian Martínez, pero el arquero estuvo atento y conjuró el peligro.

Fue todo lo que pasó en el primer tiempo. Muy poco dentro de la expectativa que se había generado.

En el inicio del complemento llegó una jugada polémica. Adrián Acevedo se iba al gol, pero Tomás Barrios lo derribó dentro del área, aunque el árbitro Nicolás Sosa entendió que no hubo infracción.

Obligado a buscar la victoria, sobre el final Cambá Cuá se adelantó y generó un par de jugadas cerca del arco de Iván Ifran. A los 39 minutos, Francisco Centurión tuvo su oportunidad, pero su remate salió débil y facilitó la tarea del arquero rival.

El único gol de la tarde llegó tres minutos más tarde. Adrián Acevedo recibió el balón desde un tiro de esquina, hizo correr hacia Centurión y este habilitó a Torres que sacó un fuerte remate, dejando sin chances a Ifran.

Cambá Cuá sumó tres puntos. Escaló al segundo lugar y se ilusiona con clasificar a la siguiente etapa.

Curupay lo dio vuelta

El puntero del grupo 3 de la Región Litoral Norte, Curupay, perdía al minuto de juego con Defensores de Vilelas, pero en el segundo tiempo reaccionó y se quedó con el triunfo por 2 a 1 en un partido que se disputó ayer en cancha de Don Orione, Barranqueras.