Colectivos: la UTA se reúne con empresas y decidió no adherir a un paro nacional

Comienza hoy la instancia de diálogo entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Corrientes y las empresas de transporte de corta, media y larga distancia para intentar subsanar una diferencia salarial pendiente desde el año pasado. De esta manera, representantes de los trabajadores tendrán esta mañana una primera audiencia e intentarán no llegar a una medida de fuerza.

Desde el sindicato reiteraron la intención de resolver en el corto plazo la diferencia económica que es de unos $4 mil, teniendo en cuenta lo estipulado en el convenio colectivo de trabajo del sector. Se espera que la reunión entre los trabajadores y representantes de las empresas se dé hoy, desde las 9, en la sede de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, donde intentarán un acuerdo.

El encuentro se concretó luego de que la UTA Corrientes inscriba una medida de fuerza de 24 horas para la semana pasada, algo que finalmente quedó sin efecto por la intervención del organismo provincial.

Lo cierto es que, luego de varios días sin mayores novedades, ayer volvió a aparecer la amenaza de un corte en los servicios de transporte debido a un llamado realizado en distintas provincias. Por la misma problemática salarial, la UTA nacional llamó un paro que comenzó ayer y que se extenderá hasta el jueves, siempre entre las 22 y las 6.

Más allá de esto, desde el sindicato local decidieron no sumarse a la medida de fuerza y cumplir con sus horarios laborales habituales, por lo que el servicio no se vio afectado anoche e iniciaba con normalidad esta mañana. Representantes de UTA Corrientes consideraron necesario y pertinente avanzar con el diálogo en la reunión de hoy antes de volver a fijar una fecha de posible paro.

En diálogo con El Litoral, el secretario general del gremio, Rubén Suárez afirmó ayer que “estamos en conciliación y tenemos audiencia”, explicando el motivo por el que no se sumaron a la medida que afecta hoy a varios distritos del país.

En tanto, el grupo de choferes que se autoconvocaron el año pasado y realizaron una medida de fuerza señalaron también ayer que no irían al paro. De esta manera, el servicio de colectivos urbanos en la ciudad anoche era normal pasada las 22 y no hubo complicaciones para los usuarios en ese sentido, más allá de falencias habituales.

La posibilidad de una nueva medida por parte de la UTA en Corrientes dependerá en gran medida de cómo avancen las negociaciones a partir de hoy en la Subsecretaría de Trabajo. Desde la dependencia destacaron la buena voluntad del gremio para aceptar el diálogo y adelantaron que buscarán respuestas concretas en el corto plazo para que la discusión no se dilate.

De esta manera, en caso de que haya hoy una solución, el servicio seguirá normalmente o bien, podrían anunciarse medidas; aunque aseguran que esto es poco probable en lo inmediato. En caso de haber un cuarto intermedio, esperan que la segunda audiencia se dé en el menor tiempo posible y con respuestas definitivas para la cuestión salarial que les preocupa.

Chaco-Corrientes

A diferencia de los colectivos urbanos de la ciudad, el servicio de transporte Chaco-Corrientes se vio afectado, ya que los choferes adhirieron al paro convocado por UTA en todo el interior del país. Desde anoche a las 22 e incluso antes, las unidades de Ataco y Ersa dejaron de funcionar y se esperaba que reactiven los recorridos hoy después de las 6.