La segunda fase de la Reválida podría postergarse una semana

La victoria en Formosa de San Martín, sobre Crucero del Norte, y el triunfo en el clásico salteño de Juventud Antoniana frente a Gimnasia y Tiro, determinó que se deberá jugar un triangular para determinar los dos últimos descensos del torneo Federal A.

El petit torneo deberá jugarse entre San Martín, Juventud Antoniana y Gimnasia y Tiro. Mañana se sorteará el fixture en el Consejo Federal, pero ya está determinado que los juegos en Salta se disputarán en el estadio Padre Martiarena y los que tengan como local a los formoseños, en Santiago del Estero.

En Formosa, San Martín le ganó al Colectivero 2 a 1, mientras que en Salta, Antoniana venció 2 a 0.

Estos resultados determinaron que formoseño y salteños igualarán en 25 puntos.

El empate también trabó la clasificación del equipo que jugará por la zona D la segunda fase de la Reválida. El que más puntos cosechó en esta segunda parte fue San Martín de Formosa, pero si desciende, el que tomará su lugar será el segundo: Antoniana, y si este corre la misma suerte, Crucero del Norte, tercero.

El inconveniente no está reservado exclusivamente a una llave, sino a cuatro cruces, donde esperan rivales Sansinena, For Ever, Villa Mitre y Huracán Las Heras, aguardando los reposicionamientos.

Por esta razón, es muy factible que el inicio de la segunda fase de la Reválida, previsto en principio para el próximo fin de semana, pueda ser postergado siete días, aguardando a que concluya el triangular desempate.

Hasta el momento, los únicos cruces eliminatorios asegurados son: Sol de Mayo (Viedma) vs. Unión (Sunchales), Boca Unidos (Corrientes) vs. Desamparados (San Juan), y Camioneros (Esteban Echeverría) vs. Deportivo Maipú (Mendoza). Harán de local en el partido decisivo, los equipos nombrados en segundo término, por haber terminado mejor ubicados.