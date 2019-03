El PJ avanza en su interna y en la estrategia de unificar con las presidenciales

A diferencia de la decisión tomada ayer por Capital, varias comunas gobernadas por intendentes justicialistas resolvieron no desdoblar y votar a concejales en octubre. Una estrategia para dar pelea a Macri y traccionar votos para el candidato a presidente del PJ.

Una rápida reacción, después de conocerse la decisión del gobernador Gustavo Valdés de convocar a elecciones provinciales para el 2 de junio, y que los municipios oficialistas hayan resuelto adherir al decreto provincial.

Al confirmarse que tomarán este camino electoral alternativo, ahora se abocarán al proceso de internas que ya atraviesa su recta final.

Desde ayer y hasta el viernes 8 de marzo, tienen tiempo para presentar las listas de candidatos.

En realidad será una semana clave porque para ser más precisos, desde ayer y hasta el miércoles deberán presentarse las listas de candidatos municipales, departamentales y jurisdiccionales. El viernes, en tanto, vencerá el plazo para la presentación de candidatos provinciales, electivos y partidarios.

Considerando el poco tiempo que queda, las negociaciones se aceleraron puertas adentro del justicialismo y habría definiciones en las próximas horas.

Persisten los esfuerzos del sector oficialista para avanzar en su intento por lograr una lista única con los intendentes, mientras el ex legislador nacional Rodolfo Martínez Llano se mantiene firme y presentará lista propia.

Se sabe que la actual conducción partidaria promovería una única nómina con el intendente de Paso de los Libres Martín Ascua como presidente del Consejo Provincial del PJ y Felix Pacayut y Justo Estoup, autoridades del Consejo Departamental de Capital.

La línea “Vamos Compañeros”, en tanto, promueve a Rodolfo Martínez Llano como primer candidato a diputado provincial y al ex intendente de Mercedes, Víctor Cemboraín, como primer senador; Y a Víctor Giraud como presidente del PJ.