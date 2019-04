Rosgan vendió 22 mil cabezas en su subasta mensual

El remate de abril de Rosgan, que finalmente alcanzó una oferta de 22.130 cabezas en dos días, registró un resultado bueno, teniendo en cuenta la época de plena zafra 2019, donde la demanda tiene gran oferta para elegir, por lo cual que el precio no haya bajado es un dato positivo.

El director Ejecutivo de Rosgan, Raúl Milano, señaló que “en estos remates donde se registra un gran volumen, que para Rosgan con los especiales de la Lehmann va a llegar a 34.000 cabezas a fin de mes, existe una demanda más tranquila que tiene muchas ofertas en distintos lugares. Fue un remate bueno, algo trabajoso, pero con precios que lograron sostenerse”.

Los valores de la mayoría de las categorías son relativamente cercanos a los de marzo. El ternero logró un buen promedio de $64,30, cuando en el habitual de marzo fue de $64,72. En cambio en los lotes mixtos de terneros y terneras, Milano señaló que “se notó un poco más la baja, de casi un peso. Sin lugar a dudas esto tiene que ver con la demanda del feedlot, ya que son quienes más demandan esta categoría. Evidentemente el feedlotero está tranquilo, tirando valores medios. Y otra verdad es que también han quedado lotes sin vender. En este sentido, Rosgan es un mercado muy transparente y se ve la realidad, lo que no tiene demanda y lo que sí tiene”.

En lo que respecta a las terneras, “costó su venta, ese impacto importante que hubo por la reducción del peso de faena ya no se siente tanto. Lo que sí fue importante, es la calidad y la genética de algunos lotes presentados, cuando hay terneras que no es necesario que sean excesivamente pesadas, de 240, 260 kilos, pero que se les ve una buena genética, ahí hay una diferencia y se nota quién empieza a comprar pensando en que puede ser madre. No sólo es para darle al consumo rápidamente”, añadió.

Los novillos de 1 a 2 años tuvieron un comportamiento similar al remate pasado, aquí se notó la participación de los compradores de frigoríficos que los llevan al feedlot a sumarle los últimos kilos. Milano detalló que “hubo lotes de todo tipo, hasta de animales de 500 kilos. Ahí se notó mucha competencia, porque los exportadores están trabajando, si el animal está en $120 en gancho, comprar a $55 de promedio les resulta muy favorable”. Por último, agregó que “la vaca con cría al pie fue el mejor reflejo de una Argentina donde no hay financiamiento, donde el productor trató de vender el conjunto, porque no tiene la cría destetada. Trató, pero no hay tanta salida, porque el vientre es complicado”, finalizó.