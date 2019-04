Plantearán que es inconstitucional el número de ediles fijado en la Carta Magna

“El tiempo trascurre y el tema no es motivo de un debate formal en el recinto. Consideramos que el Concejo se debe expedir y habilitar la reforma de nuestra Carta Orgánica de Santo Tomé para subsanar una serie de carencias, tales como la escasa cantidad de bancas que va en detrimento de garantizar la representación de las mayorías”, afirmó el presidente del MID, Antonio Barros Perkins en diálogo con El Litoral. Haciendo referencia a la presentación que realizó primero su partido y al que luego se sumaron otra veintena. Y si bien los ediles también plantearon una propuesta similar, el mencionado dirigente considera que el tratamiento del caso no avanza, por eso están alistando una presentación judicial.

Barros Perkins recordó que el pasado 22 de enero, el MID presentó el primer escrito en el recinto a fin de solicitar que se declarara la necesidad de reforma de la Carta Orgánica. Incorporar figuras como el Defensor del Pueblo y aumentar el número de concejales en base a la cantidad de población, eran algunas de las propuestas expresadas. “Con la reducción que se aplicó años atrás el cuerpo deliberativo quedó integrado por siete ediles, pese a que comunas con menor número de habitantes -como ser Alvear- tienen un legislativo con 13 miembros. Consideramos que esa merma que se aplicó lo único que hace es fomentar el bipartidismo y no garantiza el derecho de participación de las minorías”, explicó el presidente del MID. Al mismo tiempo acotó que “en marzo pasado volvimos a presentar una nota, pero esta vez ya avalada por 21 partidos y con unas mil firmas de pobladores”.

A mediados de ese mes, el tema fue abordado en el recinto. “Y allí nos enteramos de que los integrantes del Concejo también presentaron un proyecto de reforma aunque con una diferencia: no incluyeron la ampliación del Concejo”, indicó Barros Perkins. Tras lo cual comentó que “una semana después, el cuerpo deliberativo emitió una resolución en la que señalan de la existencia de las presentaciones, pero en ningún momento declaran la necesidad de reforma”.

“Pasó un mes y siguen sin abordar el tema. Consideramos que este es el momento porque sino no se avanzará con la ampliación del Concejo que -considerando la Ley Orgánica de Municipios- Santo Tomé debería contar con 11 concejales”, comentó el dirigente del MID. Ante esta situación, manifestó que “ya se está elaborando una presentación que se hará ante la Cámara Contenciosa Administrativa. Vamos a plantear la inconstitucionalidad del artículo 31 de nuestra Carta Orgánica”. Un ítem que establece que el Concejo estará compuesto por siete ediles”.

“No se respeta las garantías de representatividad de las minorías. Así que vamos a insistir, por todas las vías disponibles, para que eso se modifique”, insistió Barros Perkins en diálogo con El Litoral.