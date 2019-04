La Justicia misionera rechazó una lista de concejales por tener más mujeres que varones

El Tribunal Electoral de Misiones rechazó una lista a concejales de Posadas del Partido Obrero por considerar que no se ajusta a la Ley de Paridad de Género porque hay más mujeres que varones y las candidatas no están intercaladas, decisión que fue calificada por especialistas como “machista y contraria al espíritu de la norma”.

La decisión del Tribunal “contraría abiertamente los fundamentos de la ley que se presentó, debatió y finalmente fue aprobada con el objeto de impulsar y garantizar una mayor participación de las misioneras en la vida política de la provincia”, dijo Olga Aguirre, apoderada del PO.

En el escrito, Aguirre -quien es candidata a gobernadora en las elecciones que se realizarán el próximo 2 de junio- sostuvo que “tal aplicación termina siendo una impostura, pues restringe la integración de mujeres en las listas”.

La lista cuestionada por la justicia electoral lleva como candidato a intendente a Mario Coutuné y a concejales a María Lía Fernánez, seguida de Valeria Coutuné, Diego Olsson, Graciela Maciel, Tatiana Aquino, Esteban Matijas y María Magdalena Núñez en ese orden.

El Tribunal argumentó que la disposición no cumple con el artículo 71 de la ley provincial que fija que “las listas de candidatos (...) deben integrarse de manera intercalada entre ambos géneros, desde el primer candidato titular hasta el último candidato suplente”.