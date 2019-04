Anularon procesamiento a ex funcionarios en una causa pero, al igual que otras, sigue en curso

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Mercedes declaró nula la resolución a través de la cual el Juzgado de Instrucción de Curuzú Cuatiá procesó a los ex funcionarios de Perugorría. La última resolución judicial fue emitida días atrás, no implicaría una inmediata falta de mérito o absolución. Ahora, el magistrado de primera instancia, considerando las objeciones indicadas por la Cámara, deberá volver a analizar el caso y tomar una decisión sobre la situación procesal de quienes habían sido imputados por presunto fraude contra la administración comunal y abuso de autoridad.

Esta causa se inició a partir de la denuncia que concejales realizaron en septiembre del 2016. En aquella oportunidad, planteaban dos cuestiones: por un lado, que lo recaudado en concepto de impuestos en el edificio municipal no era, en el tiempo fijado por la ley, depositado en la cuenta bancaria de la comuna. Y por el otro, que desde diciembre del 2013 hasta el 1 de julio del 2014, el Municipio habría recibido de los contribuyentes unos $534.800, pero luego sólo se habría enviado $289.646 en la entidad financiera.

A partir de la investigación realizada sobre esto, el Juzgado de Instrucción de Curuzú Cuatiá resolvió el procesamiento de varias personas que ejercieron distintos roles en la gestión municipal: Jorge Corona (intendente); Angelina Lesieux (Jefa comunal); Marilina Galfrascoli, Esther Ayala, (concejales) Mariana Rodríguez (secretaria de Hacienda); Patricia Vera (tesorera) y Ernesto Moray Mussio (auditor). Pero, el último ex funcionario citado, realizó una presentación ante la Cámara de Apelaciones de Mercedes por considerar que el fallo era “contradictorio”, ya que en una parte de los fundamentos aparecía como un cómplice primario para los presuntos delitos y en otro párrafo, como cómplice secundario.

“No sabe de qué defenderse, si de una participación primordial o meramente secundaria; que para el caso de esta última participación, tampoco se determina en qué forma colaboró el imputado”, consideraron desde la Cámara que resolvió concederle la apelación requerida por Moray Mussio. Además de lo expuesto, los magistrados de segunda instancia indicaron que al dictarse el procesamiento no se habría tenido en cuenta uno de los argumentos esgrimidos por los imputados: “Que a comienzos del 2014, la localidad sufrió una inundación que motivó el dictado de una ordenanza de emergencia hídrica por el Concejo Deliberante de Perugorría y que por este acto se habría autorizado al Ejecutivo municipal a utilizar los recursos necesarios para paliar la situación y que la recaudación no depositada fue rendida con sus correspondientes facturas en el balance”.

Retrotraer

Ante lo resuelto por la Cámara de Apelaciones, fuentes vinculadas a la causa explicaron a El Litoral que “no significa que se anuló la causa, sino que se retrotrae a la instancia previa al procesamiento. Es decir que el juez, considerando los puntos señalados por los magistrados de Mercedes, deberá analizar nuevamente la causa y ordenar las medidas que considere necesarias para luego tomar nuevamente una decisión”.

A partir de eso, “puede dictar la falta de mérito o absolución de los imputados; o bien volver a procesarlos”.

En este contexto, recordó que “si bien la apelación fue presentada por Moray Mussio, como la resolución de procesamiento que objetó incluía a los demás ex funcionarios, lo dictaminado se aplica para todos”.