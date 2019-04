Atractivo choque entre Vélez y Lanús

Vélez Sarsfield, que necesita afianzarse en el sexto puesto para no jugar la primera fase de la próxima Copa de la Superliga, recibirá a un Lanús que pretende asegurar su participación en la Copa Sudamericana 2020, en uno de los cinco cotejos a desarrollarse hoy por la última fecha de la Superliga.

El partido se jugará en el estadio José Amalfitani de Liniers, desde las 17.45, con el arbitraje de Germán Delfino.

Los dos tienen mucho en juego en la tarde sabatina del Amalfitani, porque hoy Vélez (37 puntos) está sexto, ya clasificado para la Sudamericana 2020, y en esa posición sería uno de los seis equipo (Racing, Defensa, Boca, River y Atlético Tucumán son los otros) que no jugarían la primera fase de la Copa de la Superliga.

Lanús (34) está ingresando en la próxima Sudamericana, pero si no gana podría ser superado por Talleres, Tigre, Huracán Aldosivi o Godoy Cruz si suman resultados positivos.

Como si fuera poco, si golea Lanús y pierden o empatan Independiente y Unión, el “granate” podría ser sexto, aunque son demasiados los resultados y alternativas de lo que depende esta chance. En total jugaron en 119 ocasiones, con 55 triunfos de Vélez, 26 de Lanús y 38 empates.