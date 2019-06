Aseguran que depositarán los residuos en otro predio, mientras avanzan con un plan integral

Durante la jornada del último sábado, pobladores del paraje Arroyitos (3 de Abril) manifestaron que impidieron que ingresaran a esa zona los camiones que trasportaban residuos de la jurisdicción de San Roque. Argumentaron que ya no podían convivir con las quemas y, por ello, el intendente del Municipio al que pertenecen hizo tapar los pozos donde estaban los desechos. En tanto, el Jefe comunal sanroqueño aseveró que ya están trabajando para brindar una solución definitiva a la problemática.

“Hoy seguimos con la guardia vecinal para que no entren más los camiones municipales. Encima hoy un particular vino también con una camioneta a arrojar residuos. Mañana ya tenemos que trabajar y no podemos seguir custodiando el lugar, por eso le pedimos el intendente Poelstra (Pedro) que pida colaboración a la Policía”, contaron ayer desde el paraje Arroyito.

En esa zona, según manifestaron lugareños, desde hace tiempo tienen dificultades en su vida diaria debido al olor y las moscas que generan los desechos acumulados en pozos, como también por la intensa humareda que se produce cuando se realizan las quemas.

Relleno

Precisamente, en respuesta al reclamo de los habitantes del paraje que depende de 3 de Abril, Poelstra envió ayer un máquina para tapar los pozos donde el Municipio de San Roque depositaba los residuos recolectados en el área urbana. “Hace un mes y medio hubo una reunión con el ministro de Planificación Horacio Ortega”, contó Poelstra. Tras lo cual agregó que “en esa oportunidad, el intendente de San Roque se comprometió a no arrojar más residuos en esa zona. Pero como eso no sucedió, estamos evaluando si haremos o no una denuncia al respecto.

Además, adelantó que buscará dialogar con Ortega para tratar de avanzar en una solución. “Sé que es un tema complicado y es difícil resolver el tema de la basura, no solo ahí, sino en todos lados, pero tenemos que encontrar la forma”, señaló el intendente de 3 de Abril.

Plan

Consultado sobre el tema, el intendente de San Roque, Raúl Hadad, sostuvo que “hace más de un mes y medio que alquilamos un predio de cuatro hectáreas para, en principio, mudar el basural allí. Y luego poder avanzar en un plan de separación de desechos”. En este contexto, expresó que “durante la reunión con el ministro Ortega me comprometí a conseguir un lugar adecuado. Y eso lo cumplí. También solicité que nos pudieran facilitar una máquina (oruga) para poder hacer el desmonte de una hectárea y otros trabajadores que son necesarios”.

Sobre esto último detalló que el Municipio proyecta depositar los residuos en el medio del predio y que así los demás árboles oficien de cortina, para evitar que los malos olores se extiendan a los alrededores. De todas maneras -acotó- que el nuevo sitio de deposición está a unos siete kilómetros del área urbana y dentro de la jurisdicción municipal de San Roque. “Ahora ya hicimos algunos trabajos en el lugar para que ingresen los camiones”, aseveró Hadad, quien sostuvo que ya no están depositando los desechos en Arroyito. “El sábado uno de los conductores que no sabía que se cambió de destino, fue para allá. Pero solo fue una equivocación. Desde este fin de semana, todos los residuos ya van al nuevo predio”, indicó.

Luego, comentó que hoy tiene previsto reunirse con el ministro Ortega. “Le pediremos nuevamente una oruga para ejecutar las obras que se requieren no solo para depositar ahora los desechos, sino también para avanzar con un plan de tratamiento más integral.