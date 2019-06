Cristina criticó la “meritocracia” macrista en un spot de campaña

La ex presidenta Cristina Fernández subió ayer un video a las redes sociales donde recordó cómo, bajo su gobierno y en medio de la crisis recesiva de 2009, un préstamo de USD 70 millones, con fondos de la Anses, permitió a la automotriz General Motors mantener abierta su planta de General Alvear, en Santa Fe, preservando los puestos de trabajo.

La también precandidata a vice en fórmula con Alberto Fernández, contrastó ese ejemplo con la actualidad de la compañía, que anunció que parará por un mes la producción de esa misma unidad industrial, suspendiendo 1.500 operarios, quienes percibirán durante ese lapso el 70% de su salario.

Para la ex mandataria, lo sucedido con General Motors es un ejemplo de que “solos no podemos”, y se pregunta: “Sin política industrial, sin Estado, ¿dónde están los meritócratas?”.