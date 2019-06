Dudas más frecuentes sobre la donación de sangre

El 14 de junio se celebró en todo el mundo el Día Mundial del Donante de Sangre, en conmemoración al nacimiento de Karl Landsteiner, patólogo y biólogo austríaco, quien descubrió y tipificó los grupos sanguíneos. Las transfusiones de sangre y los productos sanguíneos ayudan a salvar a millones de personas cada año, aumentando la esperanza y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades potencialmente mortales y permitiendo, también, la implementación de procedimientos médicos y quirúrgicos complejos.

Puntualmente, en la Argentina se necesitan más de 4 mil transfusiones por día, ya que los componentes sanguíneos son requeridos en múltiples situaciones, como accidentes, operaciones, trasplante de órganos, tratamientos oncológicos y pacientes con quemaduras graves, entre otros; por lo que se trata de un recurso altamente valioso y que representa un gesto invaluable.

El ABC

Si bien hay mucha información acerca de las formas más recomendables para donar sangre, siempre quedan algunas dudas sobre los procesos, por lo cual es bueno aclararlas y así tener un panorama más conocido. Al respecto, la doctora Valeria El Haj, directora médica de Vittal, respondió las dudas más frecuentes, inquietudes o mitos en relación con ciertos temores de la sociedad a la hora de donar sangre.

—¿Es peligroso donar sangre?

—No. La donación es un proceso seguro que se realiza bajo la responsabilidad de un equipo médico.

—¿Me debilito si dono sangre?

—Una vez realizada la donación, el volumen de sangre es reemplazado rápidamente y en unas horas se normaliza, sin alterar las tareas habituales. Solo se aconseja no hacer fuerza con el brazo del cual se extrajo sangre.

—¿Puedo contraer alguna enfermedad?

—Donar sangre es seguro. No se puede contraer ninguna enfermedad al hacerlo, ya que el material que se utiliza para la extracción es estéril y desechable.

—¿Puedo donar sin estar en ayunas?

—Sí, se recomienda que la persona que vaya a donar beba por lo menos 500 ml de agua o bebidas con sales media hora antes de la extracción y sin restricciones para la ingesta de alimentos sólidos, solo se deben evitar las grasas y lácteos antes de donar.

—¿Es doloroso?

—No es doloroso y, además, es rápido. La extracción se hace a través de un pequeño pinchazo en la piel con el uso de una aguja.

—¿Cuánto demora?

—Todo el proceso de donación no supera los 60 minutos y la extracción en sí dura entre 5 y 10 minutos. Y una vez realizada la donación, la persona podrá volver a su actividad normal.

—¿Cuánta sangre me extraen?

—El 10% del volumen total de sangre, aproximadamente 450 ml. Cabe aclarar que la cantidad de sangre donada será regenerada en su totalidad por el organismo en poco tiempo, por lo que este acto no interfiere con las actividades diarias de los contribuyentes.

Requisitos

Sobre los requisitos básicos para donar sangre, la especialista puntualizó:

l Tener entre 18 y 65 años de edad. Los menores de 18 pueden donar con la autorización de sus padres o tutores.

l Las personas mayores de 65 años deben hacerlo con autorización médica.

l Gozar de buena salud.

l Pesar 50 kilos o más.

l Es importante que desayune, sin ingesta de lácteos y/o grasas.

l Tener valores de presión arterial dentro de los límites adecuados.

l No presentar anemia.

l No tener fiebre o haber estado enfermo en los últimos siete días.

l No haber tenido relaciones sexuales con parejas ocasionales en el último año.

l No haber usado drogas ilegales.

l No haberse realizado acupuntura, tatuajes y/o piercings en el último año.

l No haber sido sometido a cirugías de importancia en el último año.

l Si está tomando alguna medicación o fue sometido a algún procedimiento invasivo, por favor consulte en el Servicio de Hemoterapia.

Deberá esperar un año para donar toda persona que

l Recibió transfusiones de sangre o derivados.

l Se realizó tatuajes u otra exposición no estéril.

l Tuvo accidentes laborales con exposición a sangre o secreciones.

l Estuvo detenido en una institución carcelaria o policial por más de 72 horas.

l Permaneció en área endémica de paludismo (malaria).

l Su pareja tuvo hepatitis B o C o HIV en el último año.

l Tuvo relaciones sexuales con personas desconocidas o pagó dinero para ello.

l Tuvo prácticas sexuales con riesgo aumentado para infecciones transmitidas por transfusión:

l Parejas sexuales de pacientes hemodializados, hemofílicos.

l Parejas sexuales de personas con pruebas positivas para HIV, hepatitis B o C, Htlv.

l Personas de ambos sexos que fueron objeto de violación.

No podrá donar si la persona

l Utiliza drogas de adicción por vía intravenosa o inhalatoria.

l Es portador de HIV, hepatitis B, hepatitis C o Htlv.

l Es epiléptico y está en tratamiento.

l Tiene evidencias clínicas de infección por HIV, hepatitis B o C, Htlv, chagas o brucelosis.

l Embarazadas o período de lactancia.

Además, hay que considerar que

l Deben transcurrir mínimo dos meses entre donación y donación.

l Los hombres pueden donar cinco veces al año, como máximo.

l Las mujeres pueden donar cuatro veces al año, como máximo. Esto se debe a que los depósitos de hierro disminuyen con el período menstrual.

La solidaridad en primera persona

La Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular (AAHITC) lanzó una campaña destinada a las futuras generaciones de donantes voluntarios. "Apuntamos a la educación, a que la gente pierda el miedo a donar sangre, sobre todo a partir del testimonio en primera persona de quienes lo hacen habitualmente", destacó Gabriela Dabusti, presidenta de la AAHITC.

#ContamosConUstedes es una iniciativa pensada para redes sociales que busca mostrar donantes reales. "Es interesante ver la motivación que se despierta en los chicos cuando participan, cuando forman parte con su colegio como organizadores en una colecta de sangre o cuando acompañan a sus padres a donar. Las ganas están, el compromiso está, falta potenciar el acto", consideró.

En ese sentido, también es importante el rol de las escuelas y de los docentes, quienes "como referentes, deberían incorporar la donación de sangre como contenido en toda la formación. Acercarse a un centro de salud y trabajar en conjunto con una problemática que nos toca un poco a todos. En todo el país, todos los días se necesita sangre y sólo podemos obtenerla a partir de las personas que desinteresadamente concurren a donar", aclaró la profesional.