Varios distritos del país aplicarán reformas

Corrientes será una de las pocas provincias en no aplicar por ley dos cambios en su Código Electoral que fueron motor de reformas en otras jurisdicciones del país: el voto joven y la paridad de género.

La provincia es la única del Nordeste en no contar con la ley de paridad de género. Sin embargo, esto no impidió que para estas elecciones provinciales, la mayoría de los espacios políticos de la oposición optaran por la alternancia de candidatos y candidatas.

El año pasado y en lo que va de 2019, varias provincias avanzaron con reformas electorales, en medio de los pedidos que realizó el Gobierno nacional. La paridad de género fue, por lejos, el principal motivo de modificaciones de las leyes electorales en las distintas jurisdicciones subnacionales.

En 2018 se sumaron seis provincias a la ampliación de los derechos políticos de las mujeres, entre ellas, Chaco y Misiones. En 2019, se adhirió Formosa.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto, hubo varias reformas que decantaron en el primer Código Electoral de la Ciudad. Estas incluyeron la gobernanza electoral, paridad de género, calendario electoral, boleta única y debate obligatorio de los candidatos. En San Juan, el año pasado hubo modificación del código para incorporar cambios en el calendario electoral. Una reforma similar se aprobó el año pasado en Entre Ríos.