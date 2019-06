La selección remontó tres goles y se ilusiona con clasificar

El seleccionado argentino femenino, que perdía por tres goles, logró ayer empatar ante Escocia 3 a 3 por el grupo D del Mundial de Francia, y mantiene la ilusión de clasificar a los octavos de final del campeonato.

Las delanteras Milagros Menéndez y Florencia Bonsegundo, en dos ocasiones, anotaron para las dirigidas por Carlos Borrello, quienes hoy esperarán otros resultados en la lucha por la obtención de la cuarta plaza de los mejores terceros.

Escocia finalizó cuarta, en tanto que Inglaterra y Japón fueron primero y segundo de la zona, y se metieron en la otra fase.

A diferencia de los compromisos anteriores, Argentina salió más decidida en ataque, con el objetivo de concretar su primera victoria en la historia de los mundiales.

La inclusión de Larroquette para acompañar a Jaimes reflejó el cambio y los primeros minutos del partido tuvieron al seleccionado argentino como protagonista.

Una combinación por el sector izquierdo de Banini con Bonsegundo derivó en un centro pasado que Larroquette cabeceó llegando por el segundo palo, pero su remate dio en el travesaño. El rebote fue recogido por Jaimes, pero la arquera Alexander tapó el remate de la delantera, ahogando el grito de gol de las argentinas.

Escocia respondió y Argentina pagó cara una salida defectuosa. Cuthbert remató, Correa tapó, y Little empujó a la red, tras centro atrás de la primera.

Argentina, que hizo en los anteriores partidos de la defensa una virtud, dejó espacios que su rival aprovechó. En el inicio del segundo tiempo, Beattie, sin marca, convirtió con un cabezazo, y Cuthbert aumentó la ventaja tras un rebote. La esperanza argentina renació con los cambios y el relaje escocés. Los ingresos de Menéndez e Ippólito le dieron más fluidez en ataque.

Menéndez, con el pie derecho abierto, resolvió de manera solvente ante la salida de Alexander una buena habilitación, ingresando por el callejón izquierdo del área, y Bonsegundo, de media distancia, y con la complicidad de Alexander, acrecentó las chances de un milagro futbolístico que finalmente se concretó.

La jueza Ri Hyang-Ok recurrió al VAR para subsanar la falta a Cometti en el área que no vio, y el mismo sistema de video otorgó una nueva chance a la Argentina. La arquera escocesa atajó el remate de Bonsegundo, pero se adelantó, por lo tanto, VAR mediante, la jugadora de Huelva de España no falló en el segundo intento con un disparo al medio.

Argentina, hasta el momento, es el mejor cuarto seleccionado entre los terceros, estando a un paso de otro hecho histórico. Para el pase a los octavos de final necesita que no haya ganadores en los partidos que jugarán hoy Camerún frente a Nueva Zelanda y Chile ante Tailandia.