Pediatría: todo sobre la gripe

Como es habitual durante la etapa invernal puede producirse un incremento esperado de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), que afecta con distintas características a niños y adultos. Durante el invierno circulan distintos virus que producen enfermedades respiratorias entre las que se cuentan la bronquiolitis, que afecta principalmente a niños pequeños y lactantes; la enfermedad tipo influenza o gripe; las infecciones respiratorias agudas graves y las neumonías. Con la llegada de las bajas temperaturas debemos reforzar las medidas para prevenir las infecciones respiratorias.

La gripe estacional es una enfermedad respiratoria contagiosa, causada por el virus influenza.

Preguntas y respuestas

— ¿Cómo se trasmite?

— De persona a persona al toser, estornudar o hablar. Al tocar objetos que tiene virus de influenza y luego se lleva las manos a los ojos, manos y/o boca.

— ¿Cuáles son los síntomas que se presentan?

— Fiebre (generalmente elevada), dolor de cabeza, cansancio, tos seca, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores musculares. Los niños pueden presentar náuseas, vómitos y diarrea

Los adultos con cuadro de gripe eliminan virus por secreciones nasales, desde un día antes del inicio de los síntomas, hasta 5 a 7 días después. Los niños pueden eliminar virus hasta 10 días de iniciada la enfermedad y está relacionado directamente con el grado de fiebre.

Ante la presencia de esta sintomatología, consulte al profesional de la salud y no se automedique.

—¿Cómo se previene?

— Las acciones preventivas diarias y la vacunación ayudan a disminuir la propagación.

1) Medidas preventivas

diarias:

l Guardar reposo en el hogar y volver a las actividades cotidianas (educativas, laborales, recreativas) con la debida autorización médica.

l Cubrirse la nariz y boca con pañuelo descartable al toser o estornudar y luego desecharlo. Si no dispone de pañuelos descartables, toser/estornudar en el hueco del codo, sobre la manga.

l Lavado frecuente de las manos con agua y jabón, durante no menor de 20 segundos. Si no se dispone de agua y jabón puede utilizarse alcohol en gel.

l Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.

l Limpiar objetos y superficies que puedan estar contaminadas, como picaportes, teclado de computadoras, escritorios, llaves de luz y los teléfonos celulares, con un trapo embebido en el limpiador domestico de uso habitual. Los virus de la gripe son relativamente frágiles, así que las prácticas regulares de limpieza son suficientes.

l Los utensilios para comer y la ropa de cama utilizados por una persona enferma, no necesitan ser lavados por separado.

2) Vacunación

l La vacuna, cuyas cepas se renuevan anualmente y se adecuan a las cepas circulantes en el Hemisferio Sur, se aplicaran de acuerdo a las pautas que establezca la autoridad sanitaria con una dosis anual.

l ¿Quiénes deben vacunarse? Niños de 6 meses a 2 años de edad (deben recibir 2 dosis separadas por 4 semanas), niños y adultos de 2 años a 64 años con enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes onco-hematológicos y trasplantados, personas obesas con índice de masa corporal mayor a 40, diabéticos, y personas con insuficiencia renal crónica en diálisis; embarazadas en cualquier trimestre del embarazo, y puérperas hasta el egreso de la maternidad (máximo 10 días) que no hubieran recibido la vacuna durante el embarazo; adultos de 65 años y mayores; y personal de salud.

3) En la escuela

l No hay fundamento científico ni epidemiológico que recomiende el cierre de las escuelas o de los cursos para reducir la propagación de la influenza. Es fundamental alentar al personal, estudiantes y padres a tomar medidas preventivas para evitar la diseminación de la enfermedad.

l Los estudiantes y/o personal enfermos deben permanecer en sus hogares, reincorporándose con el alta médica

l Uso de las medidas de higiene personal (cubrirse la boca al toser, o estornudar, lavado de manos).

l Limpieza escolar: se debe seguir la rutina de limpieza. No se recomienda la desinfección adicional.

Fuente: Sociedad Argentina de Pediatría (SAP)

Lavado de manos

l Es la medida más barata y efectiva para reducir la trasmisión de muchas enfermedades.

l Población en general: deberá lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón no antibacteriano o con gel desinfectante para manos a base alcohólicas o solución antiséptica para manos, sobre todo, luego de estar en contacto con secreciones respiratorias y materiales/objetos contaminados con las mismas, antes y después de ir al baño, preparar comida o cambiar pañales.

l Personal sanitario: debe lavarse las manos utilizando agua y jabones antisépticos o desinfectantes para manos con base alcohólica, respetando la técnica y los 5 momentos propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

l Las instituciones deberán garantizar los suministros para la correcta higiene de manos y asegurar que los mismos estén ubicados adecuadamente.

Importante

Para toser

Se recomienda cubrirse la nariz y la boca con pañuelos desechables al toser o estornudar o cubrir con el pliegue del codo. Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos.