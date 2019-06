Heinze: “La Selección es una debilidad”

El DT de Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze, admitió ayer que “la Selección (Argentina) es una debilidad”, pero aclaró que no tiene intenciones de postularse para el cargo ante una eventual salida de Lionel Scaloni tras la Copa América.

El entrenador recordó que su nuevo contrato con el club de Liniers “no tiene cláusula de rescisión” por un hipotético llamado de AFA, al tiempo que dejó en claro su buena “relación” con los miembros del cuerpo técnico actual, lo que lo obliga a ser cuidadoso en sus declaraciones.

“Que ni una palabra se tome como para que yo pueda llegar a decir que quiero estar ahí. Tengo tanto lío acá en Vélez que no me puedo poner a pensar en otra cosa. Acá todo es transparente”, aseguró en conferencia de prensa.

Con el seleccionado argentino, el ex defensor entrerriano fue campeón olímpico en Atenas 2004; mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 y finalista de las Copas América Perú 2004 y Venezuela 2007.

"Para mí es la camiseta que transmite otra cosa, la Selección es una debilidad. Cuando tenía 24 años le respondí a un técnico que si me quería rescindir contrato que lo hiciera, pero que a los Juegos Olímpicos iba a ir. Defender la camiseta argentina es lo más hermoso, lo más importante...”, valoró.

Heinze, de 41 años, no quiso opinar sobre el nivel del equipo dirigido por Scaloni en la actual competencia de Brasil. “Soy argentino, quiero que le vaya bien. Estoy convencido de que vamos a salir adelante y haremos una gran Copa América, confío en la gente que está, nada mas”, concluyó.