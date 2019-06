Frigerio: “Se está premiando a los oficialismos”

El titular de la cartera de Interior, Rogelio Frigerio, afirmó que en las elecciones provinciales “se discuten temas locales” y que esos comicios no son algo que “vaya a sorprender” al Gobierno.

El ministro salió a poner paños fríos minimizando las derrotas de los candidatos auspiciados por el Gobierno, durante una conferencia de prensa tras una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada.

En ese contexto, Frigerio fue consultado por las campañas en Mendoza y en Jujuy, donde Cambiemos pone en juego las administraciones de Alfredo Cornejo y Gerardo Morales, respectivamente.

“Obviamente que esperamos que Cambiemos gane en cada una de estas provincias, pero no son elecciones a nivel nacional y eso se está demostrando en lo que está ocurriendo”, resaltó.

Para el ministro del Interior, “la gente está eligiendo de una forma particular cuando tiene que votar a nivel provincial o a nivel municipal”.

“Lo que estamos viendo hasta ahora es que el votante tiene un comportamiento muy estudioso de la problemática local y ha premiado, hasta ahora, a los oficialismos”, analizó.

Por otra parte, Frigerio evitó referirse al acercamiento del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, al kirchnerismo al señalar que el Gobierno “no analiza lo que hacen los dirigentes de otros partidos políticos”.

“La decisión que tomen, finalmente, en qué espacio competir es un tema de ellos. Nosotros estamos ocupándonos de solucionar los problemas de la Argentina, primero, y de presentar las ofertas más competitivas en términos de la próxima elección”, agregó Frigerio al respecto.