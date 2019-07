Propietario de un complejo de cabañas perdió todo en el incendio de su vivienda

En un voraz incendio, el propietario de un complejo de cabañas de la localidad de Santa Ana de los Guácaras perdió todo. No quedó nada de la casa que habitaba. Se trata de Luis Teller, quien fue auxiliado por vecinos y pudo salir a tiempo antes de que la casa fuera destruida por el fuego.

El siniestro se produjo ayer a la mañana, aproximadamente a las 6.50 en el complejo de Cabañas San José situado en el kilómetro 8,5 de la Ruta Provincial Nº 43 casi enfrente del Control Policial de acceso a la localidad de Santa Ana. En el lugar reside José Luis Teller, también en una cabaña construida en madera que funcionaba como lugar de recibimiento a los turistas.

Fuentes policiales informaron que el fuego comenzó en un sector de la casa y rápidamente se propagó. El hombre que reside solo junto con sus dos perros, se vio alertado de la situación y pudo salir a tiempo del lugar. Al sitio acudió una dotación de bomberos voluntarios y una de la Provincia ante la magnitud del incendio y el peligro de que las llamas de propagaran y afectaran al resto de las cabañas en alquiler. Pese al arduo trabajo realizado por los bomberos no pudieron evitar la destrucción total de la vivienda junto con todas las pertenencias del dueño, quien se quedó sólo con lo puesto. Tras controlar la situación, se realizó el enfriamiento del predio donde sólo quedaron las chapas y restos de maderas quemadas.

Cerca del mediodía se llevaron a cabo las pericias con el fin de determinar las causas del incendio.

Se pudo conocer que al parecer una falla eléctrica habría producido un cortocircuito que desató el fuego.

Teller no sufrió ningún tipo de lesión y se encuentra al cuidado de sus familiares.