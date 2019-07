En los dos últimos años electorales hubo una merma en la producción de leyes

Escasa producción legislativa se observó en los dos últimos dos años electorales en ambas cámaras. Esto sólo si se tiene en cuenta la sanción de leyes que fueron promulgadas.

La tendencia marcó una merma en este tipo de producción legislativa en los últimos años cuando se celebraron comicios. En este análisis, sólo se tuvieron en cuenta las leyes publicadas por ambas Cámaras, que fueron aprobadas por la Legislatura en sesiones realizadas durante el primer semestre, específicamente, desde la apertura de las sesiones ordinarias hasta junio inclusive. Vale aclarar que también se incluyeron los períodos extraordinarios de febrero, cuando hubo, ya que esto también implica una mayor labor para los legisladores.

La comparación incluye el primer semestre de 2019, 2018, 2017, 2016 y 2015. No comprende pedidos de informe, proyectos de resolución, ni de declaración. También cabe aclarar que el relevamiento prevé una visión netamente cuantitativa, por lo que no se evaluó la complejidad de cada proyecto. Las reformas de códigos, por ejemplo, requieren de un análisis minucioso y con múltiples consulta a actores, trabajo que se plasma luego de varios meses de trabajo.

De acuerdo con el relevamiento preliminar que realizó El Litoral, en 2019 se publicaron oficialmente, seis leyes sancionadas en el período mencionado. Coincidió con un año electoral, en el cual tanto el oficialismo como la oposición puso toda la carne en el asador por retener escaños. A lo que se sumaron varios días sin sesiones por viajes comerciales.

En 2018, en igual período, las Cámaras publicaron 16 normativas. Este no fue un año electoral y hubo extraordinarias en febrero, lo que alargó los días de sesiones. En 2017, se sancionaron en el primer semestre, nueve leyes. Coincidió con un año electoral, en el cual se elegía nada más y nada menos que Gobernador.

En 2016, en igual período, se sancionaron 13 leyes. Ese año no hubo comicios. La excepción de esta tendencia, es decir, rompiendo la norma, fue 2015 que, en medio de legislativas provinciales, se aprobaron 16 normativas de esta característica.