Inflación del 2,7% en junio: en el semestre acumuló 22,4%

El índice de precios al consumidor subió 2,7% en junio y acumuló un alza de 22,4% respecto de diciembre y 55,8% en relación con igual período de 2018, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

A nivel nacional, los precios que mayor incidencia tuvieron en el nivel general de 2,7% para junio, fueron los correspondientes a Comunicaciones (7,1%); Recreación y Cultura (3,7%); Salud (3,6%); Equipamiento y mantenimiento del hogar (3,4%); Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,7%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (2,7%).

Por debajo del promedio se ubicaron los precios de los rubros Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,6%); Restaurantes y hoteles (2,5%); Bienes y servicios varios (2,1%); Prendas de vestir y calzado (1,9%); Educación (1,8%) y Transporte (1,6%).

Por regiones geográficas en las que se divide el seguimiento de precios al consumidor del Indec, el Gran Buenos Aires y la zona de Cuyo fueron donde se registró una variación menor (2,6%, en ambos casos) al indicador de referencia nacional.

Las regiones Pampeana, Noroeste y Patagonia registraron una variación de 2,8% en los precios al consumidor mientras que el nivel más elevado se registró en el Noreste, con 2,9%.

De acuerdo al relevamiento del IPC, por regiones las mayores alzas entre alimentos y bebidas no alcohólicas en el Gran Buenos Aires se registraron en Leche, productos lácteos y huevos (5,8%); Verduras, tubérculos y legumbres (6%), y Café, té, yerba y cacao (5,8%).

Moderaron los precios al consumidor en el Gran Buenos Aires los precios de frutas (-1,1%); Carnes y derivados (0,5%); Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos (1,1%); pan y cereales (2,6%) y Aceites, grasas y manteca (3,4%).

En la región Pampeana, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación de 2,4%, mientras que en el Noreste fue de 2,5%; Noroeste, 2,1%; Cuyo, 2,4% y Patagonia, 2,9%.

En el nivel general nacional, los precios de bienes y de servicios coincidieron en el nivel de 2,7 por ciento, informó el Indec.