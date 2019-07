Quiero ser feliz

n Los niños son capaces de convertir cualquier objeto, una caja, un palo o un papel, en un juguete especial porque ellos llevan la vida en su interior. Los adultos, con el paso del tiempo, vamos perdiendo la creatividad y la espontaneidad y dejamos de jugar. En realidad, creemos que los bienes materiales son “nuestros juguetes” y depositamos en ellos la vida, creyendo que allí se encuentra la felicidad.

Ideas erróneas

Te invito a considerar cinco ideas equivocadas que la mayoría de las personas tenemos sobre la felicidad:

Si tengo problemas, no puedo ser feliz. Falso.

No existe la felicidad exclusiva. La felicidad convive con las dificultades.

La gente feliz también tiene problemas y experimenta cosas como la depresión, el miedo y la inseguridad. Por eso, toda vez que atravesamos la adversidad, es aconsejable darnos permiso para disfrutar de algo que nos haga bien, es decir, un espacio personal de placer.

Cuando solucione todos mis problemas, seré feliz. Falso.

Muchos expresan: “Cuando me sane de esta enfermedad, o cuando consiga novio/a, o cuando tenga trabajo, entonces seré feliz”. Resolver una cuestión que nos preocupa nos trae alivio pero no necesariamente felicidad. Como dijimos antes, es posible “elegir” ser feliz en circunstancias negativas.

Los demás me tienen que hacer feliz. Falso.

Nadie puede darnos felicidad porque no se trata de algo que damos o encontramos. Cada persona provoca o construye su propia felicidad día tras día, independientemente de lo que los otros hagan o dejen de hacer.

Si tengo mucho dinero, seré muy feliz. Falso.

El dinero no es sinónimo de felicidad. Si no, todos los millonarios serían felices y vemos que no es así en todos los casos. Cuando, por ejemplo, recibimos un aumento de sueldo, nos sentimos felices pero en general al poco tiempo volvemos a tener el mismo grado de felicidad que antes. Se ha comprobado que elementos como el dinero, la inteligencia o la belleza representan solo un 10% de la felicidad total de un ser humano.

Si tengo placer, seré feliz. Falso.

Los placeres de la vida, que no son malos, son en realidad emociones superficiales. En cambio, la felicidad es un estado interior permanente. Si comemos algo rico, sentimos placer pero esa sensación es momentánea. Ser feliz no tiene nada que ver con el placer de los sentidos.

Actitudes necesarias

Ser feliz es una elección que realizamos a cada momento y, a tal fin, nos pueden ayudar grandemente estas tres actitudes:

a. Procurarse emociones positivas. ¿Cómo? Evocando experiencias lindas que hayamos vivido. Y fundamentalmente siendo agradecidos por todo lo bueno que hay en nuestra vida.

b. Fluir. ¿Qué significa esto? Hacer aquello que amamos y nos hace olvidar del reloj y del mundo que nos rodea. ¿Qué te hace fluir?

c. Encontrar un propósito por el cual vivir. Este es quizás el nivel de felicidad más elevado. Cuando sabemos por qué vivimos, cuando llevamos una vida con significado, con propósito, y somos de verdad felices. Aun en los tiempos difíciles.

“Quiero ser feliz”… si este es el deseo de tu corazón, no te demores más y comenzá a aplicar estos principios hoy mismo.