Comerciante denunció el robo de unos $70 mil y severos destrozos en su panadería

Ladrones ingresaron a una panadería de la ciudad de Esquina y se llevaron entre 60 y 70 mil pesos en efectivos tras romper una caja fuerte, así como una balanza, y además causaron severos daños en el local, de acuerdo con lo denunciado por su propietario.

Según se pudo saber, el hecho delictivo sucedió el jueves en horas de la mañana en un comercio ubicado en inmediaciones de las calles Velazco y Rivadavia, y fue descubierto por Lino Martínez, el dueño de la panadería La Perla, quien al abrir la puerta para comenzar sus actividades notó que el lugar estaba todo revuelto y destrozado.

Los delincuentes ingresaron por una reja que doblaron y luego forzaron una puerta y rompieron vidrios, y una vez dentro del local, no solo causaron todo tipo de destrozos y desorden, sino que también se llevaron entre 60 y 70 mil pesos luego de romper el costado de una caja fuerte, aparentemente usando una amoladora; también se llevaron una balanza electrónica, revolvieron documentaciones y desparramaron elementos de trabajo.

Esfuerzo

“Uno piensa en el sacrificio que hace todos los días, estuvimos de las 6 hasta las 20 trabajando para tener toda la mercadería y hoy me encuentro con esto; es muy degradante, es muy doloroso, estoy muy nervioso, es una cosa que te tira abajo”.

“Los vecinos y la gente que viene acá sabe lo que nosotros laburamos y las horas que le dedicamos al negocio, encima todo impune, libremente vienen con amoladora, cortaron hasta fiambre”. “Embolsaron un pescado que estaba en el freezer, una licuadora y alfajores de chocolate, los cuales no alcanzaron a llevar”, contó muy angustiado el propietario.

“Ya tenían programado venir, pienso que es alguien que sabe bien, porque se tomaron todo el tiempo para romper la caja fuerte, hicieron un desastre”, expresó.

Martínez añadió que “estoy muy nervioso, es un desastre total lo que me hicieron, me perjudicaron”.

Tras la denuncia que radicó en la Comisaría Primera, los efectivos policiales realizaron una minuciosa inspección para dar con los delincuentes, aunque hasta el momento no hay novedades sobre los presuntos responsables del robo a la panadería.