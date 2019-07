Calidad y funcionalidad en la selección de Los Orígenes para su 25° remate anual

Con una excelente selección de reproductores Braford y Brangus, nacidos y criados en el departamento Empedrado, la cabaña Los Orígenes, de Agrodec SA, prepara su 25º remate anual. El próximo martes 6 de agosto, en sus instalaciones propias ubicadas en El Sombrero, y con UMC SA y Haciendas Villaguay SRL como consignatarias, la firma pondrá en venta toros, vaquillas y terneras elite de alta carga genética, con la rusticidad que le dan los campos del Norte correntino.

La cabaña de Agrodec SA prepara su gran remate anual en El Sombrero, donde pondrán en venta toros y vientres de las razas Braford y Brangus. Una gran expectativa se generó a partir del remate de esta cabaña, una de las subastas de reproductores más tradicionales que tiene Corrientes, teniendo en cuenta la calidad genética que se pondrá a la venta, y también el tipo de mercadería, ya que habrá tanto hacienda para criadores, como también productos elite para cabañas y programas genéticos.

“Nosotros tenemos como premisa no presentar ningún animal que no usaríamos en nuestro rodeo”, comentó Carlos Ojea Rullán, asesor genetista de cabaña Los Orígenes, que el pasado 12 de julio recibió a productores y clientes para mostrar los reproductores que sacarán a venta el 6 de agosto.

“Fue una linda jornada, donde los productores pudieron ver nuestra manera de trabajar, y donde les mostramos los toros y algunos lotes de vaquillas y terneras que vamos a vender en el remate”, comentó Ojea Rullán.

En este aspecto, el asesor genetista de Los Orígenes destacó que “nosotros no negociamos productividad y funcionalidad, por eso en nuestros toros van a ver corrección de prepucio, buenos aplomos, líneas inferiores correctas y buenas patas, porque son animales que tienen que recorrer distancias largas”.

El remate de Los Orígenes también tendrá diversidad de categorías en los machos. Tanto en Braford como en Brangus, la oferta tendrá toros de dos años, dos años y medio y también de tres años, una categoría que no se encontraba en ediciones anteriores de este remate. “Son toros que ya fueron probados en nuestros rodeos”, comentó Ojea Rullán.

En cuanto a las hembras que sacarán a la venta, habrá lotes de terneras y vaquillas elite, como para cabañas o criadores que estén encarando programas de transferencia, como así también vaquillonas preñadas. “Las vaquillonas son nacidas aquí en El Sombrero, se fueron a recriar a Formosa y volvieron a este campo y se preñaron; así que para los que buscan vientres rústicos, creo que acá hay una muy buena alternativa”, comentó el asesor genetista.

Consignatarios

El 25º remate anual de cabaña Los Orígenes tendrá por primera vez en el martillo a las firmas UMC SA y Haciendas Villaguay SRL, las cuales se harán cargo de la comercialización de esta gran subasta.

“Para nosotros es un desafío importante, porque sabemos de la calidad que produce Agrodec, lo demuestra permanentemente en las pistas y en su remate”, comentó Nicolás Canessa, martillero de UMC SA. En este sentido, el consignatario también valoró el nivel de reproductores que se vio durante la recorrida por la cabaña, de la cual también participaron los representantes de las consignatarias.

“Pudimos ver lotes muy parejos, con toros de mucha calidad racial, muy correctos en todas sus líneas; así que la expectativa es muy grande porque la mercadería para el 6 de agosto es muy buena”, señaló Canessa. “Este año con la particularidad de que van a vender toros de tres años, y eso es bueno”, agregó.

En cuanto a las condiciones comerciales, el martillero de UMC SA adelantó que el remate tendrá un plazo de 120 días libres, tanto para machos como para hembras. “La cabaña está poniendo todo lo que puede para que los productores puedan comprar y hacer su negocio”, comentó Canessa. “Es un muy buen plazo”, señaló.

Asimismo, se anunció la presencia de tarjetas de crédito rurales de distintos bancos, e importantes descuentos por pago contado y flete gratis, tanto para machos como para hembras, hasta 500 kilómetros de distancia desde la cabaña.

“Invitamos a los productores a que vengan, porque habrá una hacienda muy destacada y buenas condiciones comerciales”, finalizó el martillero.