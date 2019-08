Paulo Díaz se suma al Millonario

River Plate llegó ayer a un acuerdo por la incorporación del defensor chileno Paulo Díaz, el único refuerzo solicitado por el entrenador Marcelo Gallardo, y también por un nuevo sponsor para su camiseta.

Los dirigentes del vigente campeón de América acordaron con sus pares de Al-Ahli de Arabia Saudita la compra del 85 por ciento de su pase, tasado en 4.5 millones de dólares.

Díaz, de 24 años, se entrenó por su cuenta en Chile una vez finalizada la Copa América de Brasil y no viajó a Arabia Saudita con la intención firme de proseguir su carrera en River. A su vez, Al-Ahli no lo inscribió para la Liga de Campeones de Asia.

El defensor del seleccionado chileno de fútbol se incorporará al club de Núñez a partir del próximo sábado.

El ex San Lorenzo (2016-2018) ocupará la vacante que dejó el uruguayo Camilo Mayada quien obtuvo el pase en su poder y continúa su carrera en San Luis de México a pesar del deseo de Gallardo por contar con él.

El defensor chileno puede desempeñarse como lateral, tanto por la izquierda como por la derecha, y como central. Su adaptación a distintas posiciones y buen remate de cabeza en las dos áreas, sumado a su carácter, son características que encajan para los planes de Gallardo.

Por otra parte, River acordó con la empresa aerolínea turca Turkish Airlines que se convierta en el nuevo sponsor de su camiseta cuyo flamante diseño fue estrenado para esta temporada.

El contrato entre el campeón de América y Turkish Airlines será por tres años a cambio de diez millones de dólares con la posibilidad de extenderlo a quince millones por variables. El vínculo también incluye un partido en Estambul, la capital turca.

El plantel de River arribó ayer a la madrugada en Buenos Aires luego de su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores con el triunfo por penales ante Cruzeiro de Brasil en el Mineirao de Belo Horizonte.

Los dirigidos por Gallardo tuvieron jornada libre y hoy por la tarde retornarán a los entrenamientos en el predio River Camp de Ezeiza.

El DT analizará a partir de mañana la formación que dos días después, desde las 17.45 con arbitraje de German Delfino, jugará en el Monumental ante Lanús por la segunda fecha de la Superliga.