Programa para los 16avos de final

La Asociación de Fútbol Argentino dio a conocer el programa de los 16avos de la Copa Argentina, pero no incluyó el juego entre Boca Unidos y Atlético Tucumán que se disputaría entre el 7 y 11 de septiembre.

La agenda que difundió ayer contempla estos partidos:

Martes 13: 21.10 Boca Juniors - Almagro en La Plata.

Miércoles 21: 15.30 All Boys - Central Córdoba (Sgo. del Estero) en Santa Fe y 19.15 San Martín (Tucumán) - Argentinos en Salta.

Miércoles 28: Arsenal - Estudiantes (Bs. As.) en cancha de Temperley, Patronato - Independiente en San Luis y Sol de Mayo (Viedma) - Colón (Santa Fe) en Rafaela.

Miércoles 4 de septiembre: Estudiantes de San Luis - Barracas Central, en cancha de Arsenal.