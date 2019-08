En supermercados ya se registran subas y faltantes, y se esperan más remarcaciones

Ante la nueva devaluación del peso frente al dólar, si bien desde empresas adelantan que en los próximos días podrían aparecer nuevos importes en supermercados o señales de desabastecimiento, en los negocios locales ya se observan góndolas vacías, límites en la compra y remarcación de precios. Desde la Subsecretaría de Comercio de Comercio comentaron a El Litoral que desde el lunes comenzaron a controlar supermercados de la Capital donde ya labraron actas por algunas infracciones que denunciaron los mismos clientes.

“Desde ayer (lunes) y por orden del director, estamos recorriendo comercios y controlando precios cuidados y esenciales, estos últimos están faltando y ya se labraron actas al respecto. En comercios observamos la remarcación de precios, precisamente en una cadena de supermercado local, que ya sancionamos. Por otra parte, en una cadena de farmacia labramos un acta porque no coincidía el precio de la góndola con el de la caja”, dijo a El Litoral el subsecretario de Comercio, Juan José Ahmar.

A la vez, comentó que está habiendo “recambio de mercadería” y que “la gente debe pagar el precio que está en góndola”. Respecto a la limitación en la compra de mercadería, por ejemplo en un mayorista cerca de la rotonda de la Virgen hay carteles en la góndola de leches que dicen “Sr. cliente, sólo 3 bultos como máximo por persona”, así como en otras mercaderías básicas como el azúcar, Ahmar dijo que “no debería pasar”.

“No está permitido, no pueden limitar a la gente a comprar cierta cantidad, esto sólo se hace en caso de que haya desabastecimiento, que no es la ocasión. Cuando sucede esto deben informar a la Subsecretaría de Comercio para labrar el acta correspondiente”, sostuvo Ahmar.

En este marco, recordó que las acciones que toman desde esta área se hace en base al derecho a la información que tiene el consumidor. También recordó que “lo mismo sucedió con la última corrida cambiaria”.

“Se constató en un día remarcación de precios y que no coincidían los mismos en las cajas, en seis negocios de la Capital. Vamos a seguir trabajando en esto. Luego de labrar el acta damos diez días para que el empresario dé su descargo, si éste no es aceptable, se realiza una multa”, explicó y agregó que “es de mucha ayuda que el cliente haga su descargo en los libros de quejas del comercio y que tome fotografías que servirán de prueba”.

También contó que “en un hipermercado no había mercaderías y ellos hicieron su descargo, esto sucede en todo el país, Corrientes no es una isla”. “Hay que dejar la queja en el comercio, si no hay precio en las góndolas pueden tomar fotografías. Lo más relevante que encontramos estos días fue remarcación de precios y que no coincidía el costo exhibido con el que se cobraba en caja”, señaló.

Anticipación

En el marco de la corrida cambiaria, Carlos Irigoyen, propietario de una cadena de supermercados local, dijo en una radio que “los proveedores nacionales y multinacionales nos informaron que está suspendida la entrega de mercadería por esta semana, a todas las cadenas de supermercados. Eso preocupa porque no sabemos con qué lista de precios van a salir”.

Respecto a la posibilidad de desabastecimiento, sostuvo que “nos dijeron que íbamos a tener abastecimiento”. “Nosotros no recibimos una lista de precios actualizada, pero sí algunos proveedores nos hablaron de un aumento del 10 al 15%”, anticipó.

A nivel nacional, los principales proveedores de supermercados aclararon en un medio nacional oficialista que no modificarán importes de productos que ya enviaron, pero estiman “una remarcación de entre 5% y 10% para los que tienen que entregar en los próximos días”. A la vez, una compañía que participa del programa oficial de “Productos esenciales” avisó que no puede seguir trabajando con los importes actuales.

Por otra parte, desde la Casa de Gobierno de Corrientes “no se descarta que se tomen medidas” frente a esta crisis económica.