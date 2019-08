Macri analizó el escenario económico con socios y lo haría mañana con Valdés

Después de las Paso y de una semana convulsionada por la estrepitosa devaluación del peso, el presidente Mauricio Macri se reunió ayer con el nuevo ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, y por la tarde recibió en Olivos a su compañero de fórmula Miguel Ángel Pichetto y aliados de Juntos por el Cambio. El miércoles haría lo propio con los gobernadores radicales, entre los que se cuenta a Gustavo Valdés.

En apenas siete días pasó de todo en la economía del país y tuvo repercusiones concretas en el gabinete nacional. Tras el anuncio de un paquete de medidas para llevar alivio a los consumidores frente al incremento de precios producto de la suba del dólar, se confirmó la salida del titular de la cartera económica, Nicolás Dujovne.

También se conoció que iba a ser inmediatamente reemplazado por quien hasta la semana pasada se desempeñaba como ministro de Economía de la gestión de Vidal en la provincia de Buenos Aires.

Por el feriado del sábado 17 de agosto, ayer fue día no laborable, sin embargo, para el mandatario nacional fue ocasión para prepararse para una nueva semana con las expectativas depositadas en que el mercado comience a dar señales de estabilidad. Con ese propósito, por la mañana, se reunió con con Lacunza en su quinta “Los abrojos” de la localidad bonaerense Los Polvorines, y por la tarde recibió a funcionarios y socios políticos en la Residencia de Olivos.

Una vez concluido el cónclave, anunciaron que se conformó una “mesa chica de acción política” que se reunirá todos los lunes, y hubo un fuerte respaldo a la designación de Lacunza. Ratificaron además que no habrá más cambios en el gabinete.

De este cónclave formaron parte el senador Miguel Pichetto, la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Interior, Rogelio Frigerio; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y los legisladores Mario Negri y Luis Naidenoff, ambos jefes de los interbloques del oficialismo en la Cámara de Diputados y en el Senado, respectivamente, además del ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana, quien asistió al encuentro junto a Carrió.

En definitiva, el núcleo duro de Juntos por el Cambio estuvo presente y de acuerdo a fuentes oficiales, los tres gobernadores de la UCR, aliados del oficialismo, no pudieron llegar a Buenos Aires a tiempo para la reunión de hoy en Olivos, pero esta semana (probablemente el miércoles) participarán en un encuentro convocado por el Presidente en el que también estarán Vidal y Rodríguez Larreta.

Consultados por El Litoral, desde la Rosada local señalaron que la realización del encuentro es “muy probable” pero que aún no estaba confirmado.

Aunque uno de los principales propósitos de este diálogo sería en clave electoral, no se descarta que en la agenda se trate también las repercusiones que tendrán las medidas económicas en el flujo de coparticipación a las provincias.

Por el momento, los gobernadores peronistas ya alertaron sobre esta situación y anunciaron que elaboran un documento para solicitar una compensación al Gobierno nacional. También por este motivo habrá encuentros el miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).