Regatas, cerca de coronarse en el 3x3

A pesar de clasificar al Final Four de la segunda edición de la Liga 3x3, el equipo de Regatas Corrientes no pudo coronar una gran campaña en el torneo con el título, que finalmente quedó en poder de Quimsa de Santiago del Estero.

La última parada del torneo, organizado por la Asociación de Clubes (AdC), se llevó a cabo ayer en el Parque de la Vida de Villa María, donde el club local Ameghino fue el organizador.

En la primera fecha del Final Four Quimsa dio la sorpresa al imponerse sobre Obras por 18-17, mientras que Regatas hizo lo propio con Rocamora por 19-17 en un partido muy duro y parejo. Por la segunda fecha, el equipo del parque Mitre cayó ajustadamente ante Obras, 18-17, en tanto que Quimsa venció agónicamente a Rocamora por 21-20.

Los resultados obligaban al equipo correntino a ganar por una buena diferencia de puntos el partido ante los santiagueños, por la última fecha, para poder quedarse con el campeonato. Sin embargo, la “fusión” tuvo a un Sebastián Lugo intratable, al tiempo que fue elegido MVP de la Final, llevándose los santiagueños el duelo por 21 a 16 para quedarse con el título.

La séptima etapa

Previamente, se disputó en la misma sede la séptima y última parada del certamen. Regatas le ganó a Quimsa por 21-14, aunque luego cayó ante Obras por 21-17, y en el último duelo de la zona A venció a Estudiantes de Río Cuarto por 18-17.

En la final, Obras (zona A) le ganó a Atenas de Venado Tuerto (B), para quedar primero en la tabla del certamen al cabo de siete paradas. Segundo fue Regatas Corrientes, Quimsa quedó tercero y Rocamora, cuarto.