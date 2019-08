Valdés pidió “hablar cara a cara con la gente y explicar la necesidad de apoyar a Macri”

La alianza Encuentro por Corrientes+Juntos por el Cambio reunió ayer a concejales y dirigentes de toda la provincia. El gobernador Gustavo Valdés les reiteró que “hay que hablar con la gente cara a cara, escucharla y explicarle por qué hay que votar a Macri”.

Como ya lo hicieron en otras elecciones, en ECO llevaron adelante una reunión con concejales y dirigentes en el Club de Regatas. El objetivo fue bajar línea de cara a las elecciones del 27 de octubre, para revertir la importante desventaja de 20 puntos.

Cada referente territorial de la alianza gobernante ya recibió precisas instrucciones para el trabajo de cara a los 60 días de campaña. Además, la reunión es el puntapié para un mayor despliegue territorial.

Hablaron los referentes de la alianza y de cada partido socio. Pusieron el foco en la importancia del rol del concejal, que tiene más contacto con los vecinos.

También se repasaron las fortalezas y debilidades de la alianza.

El trabajo de campaña se dividió por zonas, con los referentes de cada partido a cargo de determinados lugares.

“Se pidió visitar casa por casa. Estar al lado de la gente. Escucharla y explicarle la importancia para Corrientes y el país de apoyar el gobierno de Macri”, aseguró a El Litoral un dirigente que participó del encuentro.

El primer disertante fue el presidente del bloque de concejales radicales capitalinos, Alfredo Vallejos. “La postergación durante años del gobierno kirchnerista no fue para el gobierno de la provincia, sino para los correntinos”, recordó.

“Somos el equipo que el 2 de junio sacó el 60 por ciento de los votos”, sostuvo.

“Lo que tenemos absolutamente claro en ECO es que este es un equipo formidable. Es importante que cambiemos acompañando el desarrollo de la provincia que es compatible con la gestión nacional”, aseguró el referente de la UCR local.

“Este no es el camino que queremos volver a repetir, por eso acompañaremos al presidente Mauricio Macri en su reelección, quien siempre ha tenido como premisa el trabajo conjunto y desde el federalismo”, remarcó.

El gobernador Gustavo Valdés fue quien cerró el encuentro, con arenga y una explicación técnica de por qué es necesario acompañar al Presidente.

En tanto, el concejal de la Coalición Cívica-ARI, Fabián Nieves, afirmó que “tenemos que hacer una campaña de mucha escucha sobre todo a los ciudadanos que votaron por otra alternativa, y tratar de recordar por qué es estratégico para el gobierno de Corrientes que Mauricio Macri siga al frente de la presidencia”.

El concejal del ARI, Fabián Nieves, se refirió a cómo encararán la campaña electoral de cara a las elecciones del 27 de octubre, tras el resultado negativo de las Paso.

“Debido a la situación económica, a muchas personas les quedaron un poco lejanas las obras que tanto remarcamos logró esta gestión. Por eso digo que hay que escuchar, hacer autocrítica y volver al mensaje del cambio que ha ayudado a que Corrientes pudiera llevar adelante proyectos que con el kirchnerismo no hubieran sido posibles”, consideró.