Tironeo entre empresas y Gobierno por el bono

El sector empresarial no recibió de buena gana el anuncio del Gobierno sobre el pago de un bono de 5.000 pesos por parte del sector privado. El presidente Mauricio Macri salió a responderles: “Es momento de que pongan el hombro”.

Desde Santa Fe, donde recorrió obras ferroviarias, el mandatario aseguró: “Es momento de poner el hombro. Confío en que los industriales van a poner el hombro como lo están poniendo los argentinos. Pensemos que desde abril del año pasado ha sido muy duro, muy difícil llegar a fin de mes. Espero que todos los industriales hagan su aporte”.

Consultado sobre la campaña, el mandatario aseguró estar enfocado “en llevarles estabilidad y tranquilidad a los argentinos”.

“Sufrimos una fuerte disrupción y tuvimos que tomar muchas medidas. Ya tendremos tiempo para hablar de la idea de futuro y de nuestro proyecto. Hemos logrado muchos avances y es obvio que ahora nos toca avanzar en dominar la inflación. Espero que, si deciden que continúe como presidente, llamar a todas las dirigencias políticas para lograr algo que no logramos hace 70 años”.

“Vimos cómo aumentó el dólar y el riesgo país. Eso sabemos que termina yendo sobre inflación y lo que queremos es llevar estabilidad y tranquilidad fuera y dentro del hogar, especialmente a la mesa. Por eso hemos tomado estas medidas, empezando por los 500 productos de Precios Cuidados, que siguen estando ahí. Hemos bajado el IVA de los productos más importantes y también tenemos los Precios Esenciales, que no aumentan desde abril”, destacó.

Queja empresarial

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, dijo que “hay muchos empresarios que no van a poder pagar el bono de 5.000 pesos” anunciado por el Gobierno nacional, y cuestionó que el ministro de la Producción y Trabajo, Dante Sica, se haya pronunciado al respecto “antes de cerrar un acuerdo” con los diferentes sectores.

Urtubey advirtió que “hay muchos empresarios que no van a poder pagar el bono, si bien la realidad dice que la gente necesita eso, y mucho más”.

“Acá hay que entender que el 80 por ciento de la producción es pyme y la mayoría no va a poder hacerlo, además, no corresponde el anuncio” formulado por las autoridades antes de “buscar una solución alternativa”, evaluó el dirigente fabril.