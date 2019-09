María Eugenia Vidal se mostró dispuesta a debatir con Axel Kicillof

Ni los casi 20 puntos de diferencia que Axel Kicillof le sacó en las Paso convencieron a María Eugenia Vidal de impulsar un debate con sus adversarios. Sin embargo, si la discusión escala y hay una propuesta de alguna ONG seria, la gobernadora está dispuesta a discutir con el candidato del Frente de Todos y el resto de sus oponentes.

Aunque algo tímida, la decisión representa un cambio de estrategia en el oficialismo bonaerense. La mandataria provincial había evitado definiciones cuando Kicillof quiso comprometerla a través de declaraciones en los medios.

“Por supuesto que estoy dispuesto a debatir, pero no hay predisposición al debate por parte de María Eugenia Vidal”, sostuvo el ex ministro de Economía hace dos meses largos en declaraciones a Futurock.

En aquel momento en los despachos más importantes de la Provincia decodificaban el deseo del candidato kirchnerista como una demostración de la presunta paridad en las encuestas, un escenario que nunca se comprobó como real.

“Por ahora, son precandidatos. María Eugenia no lo descarta de ninguna manera. Cuando estén confirmados los candidatos lo evaluaremos”, explicaban cerca de Vidal entonces.

Ahora, los candidatos ya quedaron confirmados. Además de Kicillof y la gobernadora -que congregaron más del 83 por ciento de los votos en las Paso- el 27 de octubre se contarán las de Eduardo “Bali” Bucca, de Consenso Federal; Christian Castillo, del FIT, y Gustavo Alvarez, de NOS. En Provincia el debate no es obligatorio como a nivel nacional. El interés de algunos programas de televisión que quisieron convencer a Federico Salvai -jefe de campaña de la gobernadora- antes de las primarias, mermó tras el 11-A.