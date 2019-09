Aguilar quedó cuarto y más lejos de Granton

La sexta fecha del campeonato 2019 del Superbike Argentino pasó ayer por Río Cuarto, Córdoba, donde el correntino Emanuel Aguilar terminó cuarto en la categoría Super Sport 600, mientras que el santotomeño Julian Nacimento quedó quinto en la Junior Cup.

Aguilar debió conformarse con el cuarto lugar en la final después de intentar varias veces avanzar al menos un puesto dado que su moto, todavía no utilizó su nueva Yamaha, estuvo unas centésimas por debajo de las que mostró el lote de vanguardia.

En la largada, el correntino quedó algo retrasado, pero con algunas buenas maniobras avanzó al segundo lugar, aunque después bajó al cuarto puesto.

La carrera tuvo algunos momentos claves. Mauro Passarino, que había logrado el mejor tiempo de la clasificación, rápidamente debió abandonar por problemas mecánicos.

Sebastián Salom sorprendió en la partida al quedar como líder, pero no pudo sostener el ritmo y bajó hasta el quinto lugar.

Hasta las últimas dos vueltas, Aguilar buscó superar a Santiago Frasca. Incluso, logró superarlo, pero en la recta principal cedió ante el cordobés.

En tanto que Fausto Granton mostró un rendimiento progresivo. Una vez que llegó a la punta no la largo más para llevarse el triunfo y quedar a un paso del título.

En el segundo lugar quedó Ezequiel Iturrioz. Después llegaron Frasca, Aguilar y Salom.

Con estas posiciones y cuando quedan dos fechas para concluir la temporada, Granton se consolidó en el primer lugar con 78 puntos seguido por Aguilar con 53. Ahora el tercero es Iturrioz, que reúne 48, y Passarino quedó con 43.

Junior Cupa

En tanto que en la categoría Junior Cup, el joven santotomeño Nacimento terminó en el quinto lugar. La carrera fue ganada por Facundo Mora. Luego llegaron Mateo Mayorga, Esequiel Gómez y Tomás Acevedo.

Superbike

Por su parte, Marco Solorza retornó a lo grande en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. Tras competir en el Campeonato Español de Superbike, Solorza regresó al certamen nacional y lo hizo de gran manera. En un escenario que ya lo vio vencedor, el de Cinco Saltos prevaleció en la clasificación e hizo lo propio en la final de la categoría mayor, en la que superó a Luciano Ribodino y a su hermano Martín Solorza.

Juan Manuel Solorza terminó en la cuarta colocación, Ramiro Gandola finalizó quinto y sexto fue Andrés González.

La próxima cita del Superbike Argentino, campeonato de motociclismo de velocidad, será el 3 de noviembre en Buenos Aires.