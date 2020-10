Colisionaron dos motocicletas y uno de los conductores terminó a 15 metros

Un impresionante accidente que involucró a dos motociclistas se registró en la mañana de ayer en la capital correntina, y como consecuencia del impacto uno de los conductores terminó a unos 15 metros del lugar donde se produjo el choque. El joven terminó con heridas graves y fue trasladado al Hospital Escuela.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Sáenz y Luis Braille de la Capital. Si bien no precisaron cómo habría ocurrido el siniestro, testigos indicaron que ambos rodados, una Yamaha YBR y una Honda Cross de 150 c. c., circulaban a muy alta velocidad.

Tal fue la magnitud del impacto que uno de los conductores salió despedido 15 metros más adelante sobre la cinta asfáltica. Este último habría sufrido heridas graves, por lo que fue trasladado al Hospital Escuela, luego de ser asistido en el lugar por el servicio de Emergencias 107.

(AB)