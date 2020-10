Fundación misionera amplía su contención a niños nacidos prematuros del norte correntino

Gustavo Lescano

“Nuestro objetivo es darles la posibilidad a todos. Ellos merecen tener una vida exactamente igual a la del resto y con las mismas posibilidades de inclusión”. La frase hace referencia a los niños nacidos prematuramente y a una misión solidaria que se expande en la región. Con esas palabras -además- resumió la labor de la Fundación “Pequeños gigantes” de Misiones, su presidenta y fundadora, Paula Schapovaloff.

Se trata de una ONG que ofrece pública y gratuitamente contención y seguimiento a niños y niñas que nacieron prematuramente y a sus familias. Una iniciativa que se ideó hace seis años en la vecina provincia y que tiene como base un centro especializado en Posadas, que cumplirá un año el próximo 13 de noviembre, justamente, en la Semana del Prematuro.

Desde la capital misionera, la institución extendió su acompañamiento a casos del norte correntino, por su cercanía, por su especialidad gratuita y por su calidad en la atención integral. De esa manera, desarrollaron atenciones y tratamientos de niños y niñas de localidades como Ituzaingó, Itá Ibaté, Colonia Liebig y Santo Tomé.

“Pequeños gigantes” brinda ayuda profesional desde recién nacidos hasta los seis años, incluso con seguimiento hasta los diez años. Esto también distingue a la institución.

“Nuestro centro es el único de contención y seguimiento totalmente público y gratuito de todo el NEA, a la vez que de toda la Argentina y de Sudamérica, porque trabajamos sin cobrar y de una manera muy particular e integral”, resaltó Schapovaloff en una charla telefónica mantenida el jueves con El Litoral.

Al respecto indicó que “brindamos contención a la familia, tanto en el área psicológica con los papás -para que ellos asistan a terapia- como también en el área de asistencia social. En este sentido, desde que abrimos llevamos asistidas a más de 500 familias en Misiones. Además, tenemos diez merenderos en toda la provincia y a cada uno de ellos asisten entre 100 y 150 niños, no solo prematuros”.

Acotó que “cuando comenzó la pandemia, incluso asistimos a aquellas familias que por la crisis se quedaron sin trabajo, sin cobertura, sin obra social. Atendimos casos de niños que quizás iban a otros centros porque sus padres podían pagarlo, pero ahora ya no. Entonces empezamos a tener mucha más demanda. Y una vez que se reactivaron las actividades tras la cuarentena estricta por covid-19, los papás decidieron quedarse con nosotros, por más que pudieran ir a otro lado. Lo hicieron por las características de nuestra sala, por la contención psicológica que tienen, por la asistencia en la técnica de estimulación temprana, por la labor de la psicopedagoga, la nutricionista y el kinesiólogo infantil. Todos, integrantes de un equipo que trabaja articuladamente”.

En el desarrollo de sus actividades, la institución también se puso en contacto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Los representantes de esas organizaciones internacionales destacaron el rol que cumple la fundación en la región.

“Al ver nuestra manera de trabajar y ser el único centro público y gratuito del NEA, empezamos a sumar a familias de Ituzaingó, de Santo Tomé, de Colonia Liebig y de Itá Ibaté. Y así vamos incorporándolas y articulando tareas con ellas”, resaltó la titular de “Pequeños gigantes”.

En esta línea, Schapovaloff contó que “con la pandemia se hizo algo complicado la asistencia, porque les mandamos virtualmente un documento y debían imprimirlos en sus casas para luego tramitar el permiso correspondiente y así poder acceder a la atención. Obviamente, también se les requirió el test de covid-19 negativo, porque de lo contrario no se puede ingresar a la provincia y sería un grave riesgo el que correremos, pues si hay casos tendremos que cerrar el centro”.

Además, indicó que la cantidad de familias de Corrientes que se atienden en la sede central de Posadas, descendió un poco en cuanto a lo presencial, por el contexto de pandemia, la emergencia sanitaria y las restricciones de movilidad. “Pero seguimos la atención de manera virtual”, acentuó Paula Schapovaloff.

Experiencia propia

“La fundación surge, emocionalmente, hace seis años. Desde ese momento vengo trabajando con las familias prematuras, con los niños y los merenderos, porque yo soy mamá de un chico prematuro”, contó Paula.

“Mi hijo, Juan Ignacio, nació de 27 semanas de gestación y pesó 900 gramos: estuvo casi tres meses en neo, entubado y con una atención especial”, explicó.

“En todo ese proceso -continuó- observé muchas diferencias con respecto a la atención. Mi hijo estaba cubierto por una muy buena obra social que podíamos pagarla, pero había otros papás que no estaban en la misma situación. Entonces, por ahí les faltaba pañales, o si el niño necesitaba oxígeno, tenían que derivarlo a otro centro de salud y su mamá permanecía internada en uno distinto y distante”.

“No tuvimos contención psicológica más que la que nos ofrecían las enfermeras, quienes tenían que atender a nuestros niños y encima explicarnos esa situación, ya que la mayoría éramos mamás primerizas y no entendíamos nada de todo ese complejo escenario sanitario”, recordó.

“Es un sentimiento que no se te va: el miedo, el dolor y la angustia no desaparecen si no tenés la contención psicológica. Hasta el día de hoy, al entrar a una neo, el ruido, el aire que se respira, el ver a los niños… eso me hace ruido por mi hijo”, reveló Paula.

Fue en este contexto que empezó a materializarse la idea de la fundación. “Recibimos todo el apoyo de la Provincia, del Ejecutivo y el Legislativo que, en particular, nos ha ayudado muchísimo. Nosotros nos desenvolvemos gracias a subsidios y al aporte voluntario que cualquier persona puede hacer a través de nuestra página web oficial”, manifestó.

Derechos

“En la fundación hacemos hincapié en el seguimiento de estos chicos, que es uno de los derechos del decálogo del niño nacido prematuro. En nuestro país se les hace seguimiento hasta los seis años, cuando ingresan al mundo escolar, pero en otros países únicamente se hace hasta el año. Y la verdad que es una aberración, porque hay niños nacidos prematuros que no presentan secuelas en el nacimiento, o hasta el año e incluso hasta que comienza la etapa escolar, pero después, cuando ya están en la escuela, nos damos cuenta de que tiene dislexia, tiene TDH, que tiene problemas de atención, que tiene TDA”, resaltó la presidenta de la fundación misionera.

“Por eso, en Argentina se hace el seguimiento hasta los 6 o 7 años, y nosotros en el centro lo hacemos hasta los 10 años”, diferenció y agregó: “¿Pueden quedar con secuelas? A veces sí y otras no. Eso varía según el caso, porque cada niño es diferente. Y depende además de cómo la mamá lleve el embarazo”.

Paula explicó también que “la prematurez es multifactorial, no tiene una causa específica. Miles de factores pueden llevar al parto prematuro y para eso debemos trabajar en la prevención. Y eso se hace desde los hospitales, con los ginecólogos, quienes pueden y deben informar de qué se trata”.

Sueño de crecimiento

“Nuestra idea es que lo que nosotros hacemos desde la fundación se replique en otras provincias. Y por eso el 1° de noviembre se lanzará la Red Argentina por la Prematurez, en la cual nuestra institución representa a Misiones. La idea es que se extienda a otras provincias, que se abran sedes de nuestra institución para poder seguir conteniendo a estas familias”, resaltó.

En este sentido Paula sostuvo que “lo más importante es que en otras jurisdicciones se cumpla con la ley para el sector, porque Neuquén es la única que tiene una normativa que contempla los diez derechos de los niños nacidos prematuros. Y en Misiones, justamente hoy (por el jueves), tomará estado parlamentario el proyecto de ley para garantizar esos derechos. Ojalá que todas las provincias argentinas tengan esa ley provincial y que, además, luego se apruebe una ley nacional. Ese es nuestro sueño mayor”.

Finalmente, a modo de cierre, la presidenta de la Fundación “Pequeños gigantes” resaltó tres conceptos: el niño nacido prematuro, la madre, y la esperanza para ambos.

“La idea de todo esto es concientizar de que un niño que nació prematuro no es un niño enfermo, no contagia nada, sino que simplemente nació antes. ¿Puede quedar con secuelas? Sí, por supuesto, pero no significa que sea un niño enfermo. Debe tener las mismas posibilidades de inclusión que cualquier otro niño nacido a término”, subrayó.

De la misma manera, “la idea es, a la vez, dar un mensaje de esperanza a aquellas mamás que están pasando por un embarazo de alto riesgo, que ya saben que su bebé viene prematuro o que ya están con él en neo. Es decirles que pueden salir adelante si se hace el seguimiento a los pequeños, que no duden en consultar. Por el contrario, que pregunten todo, que no tengan miedo. Deben recibir respuestas. Eso es contención”, concluyó Paula Schapovaloff.