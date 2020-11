Comienzan a recorrer los barrios los promotores de salud

A través de un acto desarrollado en el Salón Verde de Casa de Gobierno, ayer se presentó el programa “Promotores de salud y líneas de cuidados”, con el cual el Ministerio de Salud Pública de la Provincia busca favorecer el acceso de la población a los servicios de salud y promoción social, mediante políticas educativas y la detección temprana de patologías. Estos profesionales realizan actividades de prevención y promoción de la salud a través de acciones educativas que contribuyen a la detección de la demanda oculta y a la especificación de la demanda espontánea.

“Su función será la de ir a buscar a las personas que no saben que están enfermas, o que lo saben y no se han adherido a un sistema de salud”, explicó el ministro de Salud, Ricardo Cardozo. “El 20 % de los correntinos nos morimos por tumores, el 18 % por problemas cardiovasculares y el 17 % por patologías respiratorias; que son enfermedades crónicas no transmisibles que se pueden prevenir o tratar precozmente”, agregó.